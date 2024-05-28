Терапевт Пивоварова посоветовала людям, страдающим ожирением, избегать жары

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Ростов на Дону. Пермь, жара в городе, босонежки, дамы на лавочке
С полудня до вечера тучным людям врач не рекомендует выходить на солнце Фото:

Людям с ожирением следует избегать прогулок в жаркий день не только в городе, но и на природе. Такой совет озвучила терапевт Оксана Пивоварова.

«В знойную погоду не стоит выходить на солнце с 12:00 до 16:00. Рискуют своим здоровьем те, кто страдают ожирением и заболеваниями щитовидной железы», — передает «Комсомольская правда» слова Пивоваровой.

Она отметила, что не рекомендуется находиться на солнце взрослым более двух часов подряд, а детям — больше часа. Медик также призвала дачников прекратить физическую активность в жару. По ее мнению, летний зной может нанести ощутимый вред здоровью.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что один из способов, который может помочь начать справляться с ожирением — подсчет калорий. Человеку с лишним весом также приходится отдельно регулировать прием витаминов. В случае ожирения следует повышать дозировку определенных полезных веществ.

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Людям с ожирением следует избегать прогулок в жаркий день не только в городе, но и на природе. Такой совет озвучила терапевт Оксана Пивоварова. «В знойную погоду не стоит выходить на солнце с 12:00 до 16:00. Рискуют своим здоровьем те, кто страдают ожирением и заболеваниями щитовидной железы», — передает «Комсомольская правда» слова Пивоваровой. Она отметила, что не рекомендуется находиться на солнце взрослым более двух часов подряд, а детям — больше часа. Медик также призвала дачников прекратить физическую активность в жару. По ее мнению, летний зной может нанести ощутимый вред здоровью. Ранее врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что один из способов, который может помочь начать справляться с ожирением — подсчет калорий. Человеку с лишним весом также приходится отдельно регулировать прием витаминов. В случае ожирения следует повышать дозировку определенных полезных веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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