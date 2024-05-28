Терапевт Пивоварова посоветовала людям, страдающим ожирением, избегать жары

28 мая 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

С полудня до вечера тучным людям врач не рекомендует выходить на солнце Фото: Сергей Русанов © URA.RU Людям с ожирением следует избегать прогулок в жаркий день не только в городе, но и на природе. Такой совет озвучила терапевт Оксана Пивоварова. «В знойную погоду не стоит выходить на солнце с 12:00 до 16:00. Рискуют своим здоровьем те, кто страдают ожирением и заболеваниями щитовидной железы», — передает «Комсомольская правда» слова Пивоваровой. Она отметила, что не рекомендуется находиться на солнце взрослым более двух часов подряд, а детям — больше часа. Медик также призвала дачников прекратить физическую активность в жару. По ее мнению, летний зной может нанести ощутимый вред здоровью. Ранее врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что один из способов, который может помочь начать справляться с ожирением — подсчет калорий. Человеку с лишним весом также приходится отдельно регулировать прием витаминов. В случае ожирения следует повышать дозировку определенных полезных веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Людям с ожирением следует избегать прогулок в жаркий день не только в городе, но и на природе. Такой совет озвучила терапевт Оксана Пивоварова. «В знойную погоду не стоит выходить на солнце с 12:00 до 16:00. Рискуют своим здоровьем те, кто страдают ожирением и заболеваниями щитовидной железы», — передает «Комсомольская правда» слова Пивоваровой. Она отметила, что не рекомендуется находиться на солнце взрослым более двух часов подряд, а детям — больше часа. Медик также призвала дачников прекратить физическую активность в жару. По ее мнению, летний зной может нанести ощутимый вред здоровью. Ранее врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что один из способов, который может помочь начать справляться с ожирением — подсчет калорий. Человеку с лишним весом также приходится отдельно регулировать прием витаминов. В случае ожирения следует повышать дозировку определенных полезных веществ.