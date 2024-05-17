Врач раскрыла неожиданное последствие лишнего веса

Человеку с лишним весом приходится отдельно регулировать прием витаминов. В случае ожирения следует повышать дозировку определенных полезных веществ. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.
"Следует учитывать, что все жирорастворимые витамины, например, А, Е, D, имеют свойство накапливаться в организме, при этом они уходят в жировую ткань. Поэтому когда мы назначаем препараты людям с лишним весом, доза должна быть больше, мы прибавляем 20–30% от рекомендованной нормы", — подчеркнула Екатерина Казачкова в беседе с радио Sputnik.
Специалист также предупредила об опасности самолечения. Она подчеркнула, что если пациенты будут пытаться сами регулировать дозу витаминов, они могут столкнуться с гипервитаминозом из-за превышения витаминов. Она посоветовала всегда обращаться к специалисту.
Один из способов, который может помочь начать справляться с ожирением — подсчет калорий. URA.RU рассказывало, как это лучше всего сделать. На начальном этапе регулирования питания подсчет калорий может быть особенно полезен.
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