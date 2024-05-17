Врач раскрыла неожиданное последствие лишнего веса

Врач-диетолог Казачкова: лишний вес влияет на дозу витаминов
© Служба новостей «URA.RU»
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При лишнем весе приходится индивидуально регулировать прием витаминов, подчеркнула врач-диетолог
При лишнем весе приходится индивидуально регулировать прием витаминов, подчеркнула врач-диетолог Фото:

Человеку с лишним весом приходится отдельно регулировать прием витаминов. В случае ожирения следует повышать дозировку определенных полезных веществ. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

"Следует учитывать, что все жирорастворимые витамины, например, А, Е, D, имеют свойство накапливаться в организме, при этом они уходят в жировую ткань. Поэтому когда мы назначаем препараты людям с лишним весом, доза должна быть больше, мы прибавляем 20–30% от рекомендованной нормы", — подчеркнула Екатерина Казачкова в беседе с радио Sputnik.

Специалист также предупредила об опасности самолечения. Она подчеркнула, что если пациенты будут пытаться сами регулировать дозу витаминов, они могут столкнуться с гипервитаминозом из-за превышения витаминов. Она посоветовала всегда обращаться к специалисту.

Один из способов, который может помочь начать справляться с ожирением — подсчет калорий. URA.RU рассказывало, как это лучше всего сделать. На начальном этапе регулирования питания подсчет калорий может быть особенно полезен.

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Человеку с лишним весом приходится отдельно регулировать прием витаминов. В случае ожирения следует повышать дозировку определенных полезных веществ. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. "Следует учитывать, что все жирорастворимые витамины, например, А, Е, D, имеют свойство накапливаться в организме, при этом они уходят в жировую ткань. Поэтому когда мы назначаем препараты людям с лишним весом, доза должна быть больше, мы прибавляем 20–30% от рекомендованной нормы", — подчеркнула Екатерина Казачкова в беседе с радио Sputnik. Специалист также предупредила об опасности самолечения. Она подчеркнула, что если пациенты будут пытаться сами регулировать дозу витаминов, они могут столкнуться с гипервитаминозом из-за превышения витаминов. Она посоветовала всегда обращаться к специалисту. Один из способов, который может помочь начать справляться с ожирением — подсчет калорий. URA.RU рассказывало, как это лучше всего сделать. На начальном этапе регулирования питания подсчет калорий может быть особенно полезен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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