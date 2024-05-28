РБК: ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за Украины

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Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, рыба, еда, треска
Ограничения в торговле с Россией привели к нехватке трески в ЕС Фото:
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Европейский рынок сталкивается с дефицитом атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Это следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», — цитируют РБК новый отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году.

Россия является одним из ведущих добытчиков трески, а также основным поставщиком этой рыбы в страны Евросоюза. Атлантическая треска, которая традиционно ловится в Баренцевом и Белом морях, а тихоокеанская — в районе Дальнего Востока, испытывает на себе последствия сокращения уловов и политических ограничений. ВАРПЭ также отмечает, что Россия и Норвегия делят лидерство в мировой добыче трески, но актуальные данные о норвежских уловах за 2023 год пока не опубликованы.

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Европейский рынок сталкивается с дефицитом атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Это следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). «Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», — цитируют РБК новый отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году. Россия является одним из ведущих добытчиков трески, а также основным поставщиком этой рыбы в страны Евросоюза. Атлантическая треска, которая традиционно ловится в Баренцевом и Белом морях, а тихоокеанская — в районе Дальнего Востока, испытывает на себе последствия сокращения уловов и политических ограничений. ВАРПЭ также отмечает, что Россия и Норвегия делят лидерство в мировой добыче трески, но актуальные данные о норвежских уловах за 2023 год пока не опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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