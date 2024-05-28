РБК: ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за Украины

Европейский рынок сталкивается с дефицитом атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Это следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
«Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», — цитируют РБК новый отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году.
Россия является одним из ведущих добытчиков трески, а также основным поставщиком этой рыбы в страны Евросоюза. Атлантическая треска, которая традиционно ловится в Баренцевом и Белом морях, а тихоокеанская — в районе Дальнего Востока, испытывает на себе последствия сокращения уловов и политических ограничений. ВАРПЭ также отмечает, что Россия и Норвегия делят лидерство в мировой добыче трески, но актуальные данные о норвежских уловах за 2023 год пока не опубликованы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.