РБК: ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за Украины

28 мая 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

Ограничения в торговле с Россией привели к нехватке трески в ЕС Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский рынок сталкивается с дефицитом атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Это следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). «Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», — цитируют РБК новый отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году. Россия является одним из ведущих добытчиков трески, а также основным поставщиком этой рыбы в страны Евросоюза. Атлантическая треска, которая традиционно ловится в Баренцевом и Белом морях, а тихоокеанская — в районе Дальнего Востока, испытывает на себе последствия сокращения уловов и политических ограничений. ВАРПЭ также отмечает, что Россия и Норвегия делят лидерство в мировой добыче трески, но актуальные данные о норвежских уловах за 2023 год пока не опубликованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский рынок сталкивается с дефицитом атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Это следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). «Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», — цитируют РБК новый отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году. Россия является одним из ведущих добытчиков трески, а также основным поставщиком этой рыбы в страны Евросоюза. Атлантическая треска, которая традиционно ловится в Баренцевом и Белом морях, а тихоокеанская — в районе Дальнего Востока, испытывает на себе последствия сокращения уловов и политических ограничений. ВАРПЭ также отмечает, что Россия и Норвегия делят лидерство в мировой добыче трески, но актуальные данные о норвежских уловах за 2023 год пока не опубликованы.