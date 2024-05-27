27 мая 2024

Мэр из ХМАО ищет компромисс из-за скандальной попытки уволить директора школы

Глава Югорска Харлов предложил коллективу школы обсудить отставку директора
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Югорска предложил провести встречу с педколлективом
Мэр Югорска предложил провести встречу с педколлективом Фото:

Мэр Югорска Алексей Харлов ищет компромиссное решение после того, как попытка уволить директора школы № 5 Людмилу Балуеву вызвала негатив среди жителей. Градоначальник в своем telegram-канале предложил провести встречу с коллективом школы и обсудить проблему.

«Вижу ваши вопросы и комментарии в соцсетях, ознакомился и с коллективным обращением, поступившим вчера в мой адрес. Многие не увидели должной реакции Управления образования, настаивают на встрече с коллективом и родительским активом. Справедливое требование — очное общение необходимо. Поэтому мы приняли решение провести сегодня встречу с педколлективом школы», — сообщил Харлов.

При этом мэр Югорска в комментариях продолжает отстаивать свое кадровое решение. Он даже предложил Балуевой продолжить работу в школе, но уже не на посту директора. Причиной в администрации называют ее неэффективность именно как финансового распорядителя. При этом к одной школе прикреплены несколько учебных заведений, включая дошкольные, что вызывает дополнительные сложности при распределении бюджета.

Жители выступили с резкой критикой увольнения директора, однако в последней публикации Харлов не написал, что готов сохранить Балуеву на посту. «Надеюсь, что на этой встрече нам удастся отбросить в сторону эмоции и обсудить принятое решение, необходимые шаги и перспективы развития школы», — отметил градоначальник.

Ранее URA.RU писало, что активисты Югорска создали петицию в защиту Балуевой. Они потребовали от Харлова пересмотреть свое решение.

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Мэр Югорска Алексей Харлов ищет компромиссное решение после того, как попытка уволить директора школы № 5 Людмилу Балуеву вызвала негатив среди жителей. Градоначальник в своем telegram-канале предложил провести встречу с коллективом школы и обсудить проблему. «Вижу ваши вопросы и комментарии в соцсетях, ознакомился и с коллективным обращением, поступившим вчера в мой адрес. Многие не увидели должной реакции Управления образования, настаивают на встрече с коллективом и родительским активом. Справедливое требование — очное общение необходимо. Поэтому мы приняли решение провести сегодня встречу с педколлективом школы», — сообщил Харлов. При этом мэр Югорска в комментариях продолжает отстаивать свое кадровое решение. Он даже предложил Балуевой продолжить работу в школе, но уже не на посту директора. Причиной в администрации называют ее неэффективность именно как финансового распорядителя. При этом к одной школе прикреплены несколько учебных заведений, включая дошкольные, что вызывает дополнительные сложности при распределении бюджета. Жители выступили с резкой критикой увольнения директора, однако в последней публикации Харлов не написал, что готов сохранить Балуеву на посту. «Надеюсь, что на этой встрече нам удастся отбросить в сторону эмоции и обсудить принятое решение, необходимые шаги и перспективы развития школы», — отметил градоначальник. Ранее URA.RU писало, что активисты Югорска создали петицию в защиту Балуевой. Они потребовали от Харлова пересмотреть свое решение.
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