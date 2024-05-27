Мэр из ХМАО ищет компромисс из-за скандальной попытки уволить директора школы

Мэр Югорска Алексей Харлов ищет компромиссное решение после того, как попытка уволить директора школы № 5 Людмилу Балуеву вызвала негатив среди жителей. Градоначальник в своем telegram-канале предложил провести встречу с коллективом школы и обсудить проблему.
«Вижу ваши вопросы и комментарии в соцсетях, ознакомился и с коллективным обращением, поступившим вчера в мой адрес. Многие не увидели должной реакции Управления образования, настаивают на встрече с коллективом и родительским активом. Справедливое требование — очное общение необходимо. Поэтому мы приняли решение провести сегодня встречу с педколлективом школы», — сообщил Харлов.
При этом мэр Югорска в комментариях продолжает отстаивать свое кадровое решение. Он даже предложил Балуевой продолжить работу в школе, но уже не на посту директора. Причиной в администрации называют ее неэффективность именно как финансового распорядителя. При этом к одной школе прикреплены несколько учебных заведений, включая дошкольные, что вызывает дополнительные сложности при распределении бюджета.
Жители выступили с резкой критикой увольнения директора, однако в последней публикации Харлов не написал, что готов сохранить Балуеву на посту. «Надеюсь, что на этой встрече нам удастся отбросить в сторону эмоции и обсудить принятое решение, необходимые шаги и перспективы развития школы», — отметил градоначальник.
Ранее URA.RU писало, что активисты Югорска создали петицию в защиту Балуевой. Они потребовали от Харлова пересмотреть свое решение.
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