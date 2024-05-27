В Челябинске 8 июня пройдет фестиваль старинных автомобилей «Машина времени». Там представят более 100 единиц ретро-техники, а также для гостей проведут развлекательную программу с конкурсами и подарками.
«8 июня в 12:00 пройдет фестиваль „Машина времени“. Более 100 единиц ретро-техники представят на Театральной площади. В программе: ведущий, выступления творческих коллективов и десять номинаций для ретролюбителей с призами и подарками», — сообщили в официальной группе «РЕТРОАВТО Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
В список активностей мероприятия также вошли: почтовая акция, где каждый участник сможет бесплатно отправить открытку по всей России, заезды на багги и квадроциклах, фотозоны. Для юных участников подготовили детскую площадку с маленькими ретромобилями. Фестиваль будет проходить с 12:00 до 16:00.
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