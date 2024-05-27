Развлечения Интересное Более 100 старинных автомобилей покажут челябинцам на фестивале «Машина времени». Афиша 28 мая 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + Фестиваль ретроавто в Челябинске пройдет 8 июня Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 8 июня пройдет фестиваль старинных автомобилей «Машина времени». Там представят более 100 единиц ретро-техники, а также для гостей проведут развлекательную программу с конкурсами и подарками. «8 июня в 12:00 пройдет фестиваль „Машина времени“. Более 100 единиц ретро-техники представят на Театральной площади. В программе: ведущий, выступления творческих коллективов и десять номинаций для ретролюбителей с призами и подарками», — сообщили в официальной группе «РЕТРОАВТО Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В список активностей мероприятия также вошли: почтовая акция, где каждый участник сможет бесплатно отправить открытку по всей России, заезды на багги и квадроциклах, фотозоны. Для юных участников подготовили детскую площадку с маленькими ретромобилями. Фестиваль будет проходить с 12:00 до 16:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске 8 июня пройдет фестиваль старинных автомобилей «Машина времени». Там представят более 100 единиц ретро-техники, а также для гостей проведут развлекательную программу с конкурсами и подарками. «8 июня в 12:00 пройдет фестиваль „Машина времени“. Более 100 единиц ретро-техники представят на Театральной площади. В программе: ведущий, выступления творческих коллективов и десять номинаций для ретролюбителей с призами и подарками», — сообщили в официальной группе «РЕТРОАВТО Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В список активностей мероприятия также вошли: почтовая акция, где каждый участник сможет бесплатно отправить открытку по всей России, заезды на багги и квадроциклах, фотозоны. Для юных участников подготовили детскую площадку с маленькими ретромобилями. Фестиваль будет проходить с 12:00 до 16:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям