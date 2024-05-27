27 мая 2024

Более 100 старинных автомобилей покажут челябинцам на фестивале «Машина времени». Афиша

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Празднование Дня Победы в городских парках. Екатеринбург, ретро автомобиль, автомобиль волга, автомобиль москвич
Фестиваль ретроавто в Челябинске пройдет 8 июня Фото:

В Челябинске 8 июня пройдет фестиваль старинных автомобилей «Машина времени». Там представят более 100 единиц ретро-техники, а также для гостей проведут развлекательную программу с конкурсами и подарками.

«8 июня в 12:00 пройдет фестиваль „Машина времени“. Более 100 единиц ретро-техники представят на Театральной площади. В программе: ведущий, выступления творческих коллективов и десять номинаций для ретролюбителей с призами и подарками», — сообщили в официальной группе «РЕТРОАВТО Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В список активностей мероприятия также вошли: почтовая акция, где каждый участник сможет бесплатно отправить открытку по всей России, заезды на багги и квадроциклах, фотозоны. Для юных участников подготовили детскую площадку с маленькими ретромобилями. Фестиваль будет проходить с 12:00 до 16:00.

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В Челябинске 8 июня пройдет фестиваль старинных автомобилей «Машина времени». Там представят более 100 единиц ретро-техники, а также для гостей проведут развлекательную программу с конкурсами и подарками. «8 июня в 12:00 пройдет фестиваль „Машина времени“. Более 100 единиц ретро-техники представят на Театральной площади. В программе: ведущий, выступления творческих коллективов и десять номинаций для ретролюбителей с призами и подарками», — сообщили в официальной группе «РЕТРОАВТО Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В список активностей мероприятия также вошли: почтовая акция, где каждый участник сможет бесплатно отправить открытку по всей России, заезды на багги и квадроциклах, фотозоны. Для юных участников подготовили детскую площадку с маленькими ретромобилями. Фестиваль будет проходить с 12:00 до 16:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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