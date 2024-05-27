27 мая 2024

Свердловские депутаты запретили иноагентам участвовать в выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок в СИЗО 1. Курган, избирателный участок, сизо1 курган, выборы 2024
Депутаты приняли ряд правок в избирательный кодекс Фото:

Лица, обладающие статусом иностранного агента, не смогут участвовать в выборах. Такие поправки внесли в Избирательный кодекс Свердловской области депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагается урегулировать вопросы установления ограничений для лиц, признанных иностранными агентами, и лиц, сведения о которых включены в едины реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской и террористической организации. В законопроекте предусмотрено новое основание для отказа в регистрации кандидата — несоблюдение кандидатом требования о прекращении статуса иностранного агента», — следует из проекта закона.

Как пояснил первый зампред заксо Дмитрий Жуков, выступавший с докладом, поправки нужны, чтобы привести местное законодательство в соответствие с федеральным. Всего в пакете изменений — семь пунктов. Помимо запрета на участие в выборах для иноагентов это запрет для иностранных наблюдателей на участие в подготовке и проведении выборов.

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Лица, обладающие статусом иностранного агента, не смогут участвовать в выборах. Такие поправки внесли в Избирательный кодекс Свердловской области депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается урегулировать вопросы установления ограничений для лиц, признанных иностранными агентами, и лиц, сведения о которых включены в едины реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской и террористической организации. В законопроекте предусмотрено новое основание для отказа в регистрации кандидата — несоблюдение кандидатом требования о прекращении статуса иностранного агента», — следует из проекта закона. Как пояснил первый зампред заксо Дмитрий Жуков, выступавший с докладом, поправки нужны, чтобы привести местное законодательство в соответствие с федеральным. Всего в пакете изменений — семь пунктов. Помимо запрета на участие в выборах для иноагентов это запрет для иностранных наблюдателей на участие в подготовке и проведении выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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