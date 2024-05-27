Свердловские депутаты запретили иноагентам участвовать в выборах

Лица, обладающие статусом иностранного агента, не смогут участвовать в выборах. Такие поправки внесли в Избирательный кодекс Свердловской области депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU.
«Предлагается урегулировать вопросы установления ограничений для лиц, признанных иностранными агентами, и лиц, сведения о которых включены в едины реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской и террористической организации. В законопроекте предусмотрено новое основание для отказа в регистрации кандидата — несоблюдение кандидатом требования о прекращении статуса иностранного агента», — следует из проекта закона.
Как пояснил первый зампред заксо Дмитрий Жуков, выступавший с докладом, поправки нужны, чтобы привести местное законодательство в соответствие с федеральным. Всего в пакете изменений — семь пунктов. Помимо запрета на участие в выборах для иноагентов это запрет для иностранных наблюдателей на участие в подготовке и проведении выборов.
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