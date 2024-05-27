Роспотребнадзор выявил просрочку в школах ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО выявил просроченную продукцию в образовательных организациях Советского района и Югорска. Руководителей оштрафовали на 85 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства.
«В ходе внеплановых проверок были выявлены нарушения санитарного законодательства. В основном они связаны с несоблюдением условий и сроков хранения продуктов, отсутствием сопроводительных документов и маркировки», — говорится в сообщении.
По итогам проверок составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 85,5 тысяч рублей. Руководителям образовательных организаций выдали предписания устранить проблемы в уставленные сроки.
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