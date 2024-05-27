27 мая 2024

Роспотребнадзор выявил просрочку в школах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ХМАО выявил просрочку в школах Советского района и Югорска
Роспотребнадзор ХМАО выявил просрочку в школах Советского района и Югорска Фото:

Роспотребнадзор ХМАО выявил просроченную продукцию в образовательных организациях Советского района и Югорска. Руководителей оштрафовали на 85 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства.

«В ходе внеплановых проверок были выявлены нарушения санитарного законодательства. В основном они связаны с несоблюдением условий и сроков хранения продуктов, отсутствием сопроводительных документов и маркировки», — говорится в сообщении.

По итогам проверок составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 85,5 тысяч рублей. Руководителям образовательных организаций выдали предписания устранить проблемы в уставленные сроки.

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Роспотребнадзор ХМАО выявил просроченную продукцию в образовательных организациях Советского района и Югорска. Руководителей оштрафовали на 85 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства. «В ходе внеплановых проверок были выявлены нарушения санитарного законодательства. В основном они связаны с несоблюдением условий и сроков хранения продуктов, отсутствием сопроводительных документов и маркировки», — говорится в сообщении. По итогам проверок составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 85,5 тысяч рублей. Руководителям образовательных организаций выдали предписания устранить проблемы в уставленные сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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