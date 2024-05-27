Команда «Лета на заводе» назвала три причины, почему впервые осталась без денег федералов

Свердловскому «Лету на заводе» могли отказать в гранте из-за высокой конкуренции

28 мая 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Несмотря на проблемы, команде удалось собрать около 8 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Фестиваль «Лето на заводе» в Сысерти (Свердловская область) мог остаться без гранта по трем причинам. Среди них — высокая конкуренция с другими проектами, отсутствие объяснения значимости в заявке или Фонд президентских грантов предпочитает поддерживать более молодые проекты. Такие предположения выдвинул сооснователь кластера «На заводе» Илья Орлов-Бунин. «Возможно, потому что поддерживать больше предпочитают начинающие проекты, которые существуют первые три года. Нас поддерживали четыре, но может быть подумали, что на пятый самим надо выбираться. Но это не значит, что мы больше не будем писать гранты на какие-то части, как-то их модифицировать. Может быть где-то мы не достарались в плане актуализации и объяснения, зачем это все нужно», — озвучил Орлов-Бунин на пресс-конференции в ТАСС. Директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан добавил, что уровень заявок на гранты вырос по всей стране. Кроме этого, растет конкуренция на место. Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе, когда стало известно, что проект остается без гранта. Организаторы фестиваля решили привлечь к финансированию бизнес и свердловчан и открыли пожертвования — всего нужно было собрать около 14,5 млн рублей. Удалось собрать лишь половину — примерно 1,5 млн вложили неравнодушные люди, 6,5 млн — бизнес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фестиваль «Лето на заводе» в Сысерти (Свердловская область) мог остаться без гранта по трем причинам. Среди них — высокая конкуренция с другими проектами, отсутствие объяснения значимости в заявке или Фонд президентских грантов предпочитает поддерживать более молодые проекты. Такие предположения выдвинул сооснователь кластера «На заводе» Илья Орлов-Бунин. «Возможно, потому что поддерживать больше предпочитают начинающие проекты, которые существуют первые три года. Нас поддерживали четыре, но может быть подумали, что на пятый самим надо выбираться. Но это не значит, что мы больше не будем писать гранты на какие-то части, как-то их модифицировать. Может быть где-то мы не достарались в плане актуализации и объяснения, зачем это все нужно», — озвучил Орлов-Бунин на пресс-конференции в ТАСС. Директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан добавил, что уровень заявок на гранты вырос по всей стране. Кроме этого, растет конкуренция на место. Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе, когда стало известно, что проект остается без гранта. Организаторы фестиваля решили привлечь к финансированию бизнес и свердловчан и открыли пожертвования — всего нужно было собрать около 14,5 млн рублей. Удалось собрать лишь половину — примерно 1,5 млн вложили неравнодушные люди, 6,5 млн — бизнес.