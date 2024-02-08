Фестиваль из Сысерти, оставшийся без денег федералов, открыл сбор средств

Команда «Лета на заводе» из Сысерти открыла сбор средств для запуска фестиваля

09 февраля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Если организаторы не смогут собрать деньги, то фестиваль не состоится Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сысертская команда «Лета на заводе» открыла народный сбор средств для запуска фестиваля, который остался без президентского гранта и находится под угрозой срыва. Об этом URA.RU сообщили представители «Лета на заводе». «Сегодня мы начинаем народный сбор средств, чтобы проект состоялся. Мы предлагаем жителям Урала стать спонсорами фестиваля „Лето на заводе“, который в текущем году не получил грантовую поддержку», — пояснили организаторы. По словам команды, если до 15 апреля не получится собрать нужные 14,5 млн рублей, то фестиваль пройдет в сокращенном формате. Но если к дедлайну не будет собрана половина суммы, то фестиваля не будет вовсе. Для сбора они открыли сайт, о создании которого URA.RU анонсировало ранее. «В качестве благодарности мы разработали эксклюзивные лоты! Например, если вы решили пожертвовать 300 тысяч рублей, то получите „золотой билет“, который дает пожизненное посещение всех мероприятий на заводе бесплатно. А за пять тысяч можно получить банку заводского шлака!» — добавили организаторы. Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе. Им отказались давать президентский грант, который они получали последние четыре года. Организаторы планировали вести переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги.

Сысертская команда «Лета на заводе» открыла народный сбор средств для запуска фестиваля, который остался без президентского гранта и находится под угрозой срыва. Об этом URA.RU сообщили представители «Лета на заводе». «Сегодня мы начинаем народный сбор средств, чтобы проект состоялся. Мы предлагаем жителям Урала стать спонсорами фестиваля „Лето на заводе“, который в текущем году не получил грантовую поддержку», — пояснили организаторы. По словам команды, если до 15 апреля не получится собрать нужные 14,5 млн рублей, то фестиваль пройдет в сокращенном формате. Но если к дедлайну не будет собрана половина суммы, то фестиваля не будет вовсе. Для сбора они открыли сайт, о создании которого URA.RU анонсировало ранее. «В качестве благодарности мы разработали эксклюзивные лоты! Например, если вы решили пожертвовать 300 тысяч рублей, то получите „золотой билет“, который дает пожизненное посещение всех мероприятий на заводе бесплатно. А за пять тысяч можно получить банку заводского шлака!» — добавили организаторы. Команда «Лета на заводе» забила тревогу в январе. Им отказались давать президентский грант, который они получали последние четыре года. Организаторы планировали вести переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги.