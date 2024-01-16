Федералы оставили без денег команду масштабного свердловского фестиваля

Фестиваль «Лето на Заводе» в Сысерти остался без президентского гранта

16 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

«Лето на заводе» проходит в Сысерти с 2020 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Юбилейный фестиваль «Лето на заводе», который ежегодно проходит в Сысерти (Свердловская область), в 2024 году может не состояться. Мероприятие не получило деньги от Фонда президентских грантов, рассказала URA.RU команда Агентства развития Сысерти. Речь шла о сумме в 14,5 млн рублей. «В этом году эксперты Фонда президентских грантов решили не в нашу пользу. Это ставит под вопрос возможность запуска фестиваля. У проекта за все четыре года не было других равнозначных источников поддержки, кроме собственных средств. Мы начинаем искать поддержку у областных властей, частных спонсоров и среди всех неравнодушных. Если такая поддержка не найдется, то с большой долей вероятности фестиваль не состоится», — пояснил креативный директор кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин. «Лето на заводе» было придумано в 2020 году, считается одним из флагманских проектов Урала, где в интерактивном формате раскрывают историю горнозаводской цивилизации. Четыре года назад фестиваль вошел в топ-10 «сильных идей для нового времени» и был лично представлен президенту России Владимиру Путину. За счет «Лета на заводе» Агентства развития Сысерти пытается привлечь в город как можно больше туристов и возродить завод Турчаниновых-Соломирских, на который требуются сотни миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юбилейный фестиваль «Лето на заводе», который ежегодно проходит в Сысерти (Свердловская область), в 2024 году может не состояться. Мероприятие не получило деньги от Фонда президентских грантов, рассказала URA.RU команда Агентства развития Сысерти. Речь шла о сумме в 14,5 млн рублей. «В этом году эксперты Фонда президентских грантов решили не в нашу пользу. Это ставит под вопрос возможность запуска фестиваля. У проекта за все четыре года не было других равнозначных источников поддержки, кроме собственных средств. Мы начинаем искать поддержку у областных властей, частных спонсоров и среди всех неравнодушных. Если такая поддержка не найдется, то с большой долей вероятности фестиваль не состоится», — пояснил креативный директор кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин. «Лето на заводе» было придумано в 2020 году, считается одним из флагманских проектов Урала, где в интерактивном формате раскрывают историю горнозаводской цивилизации. Четыре года назад фестиваль вошел в топ-10 «сильных идей для нового времени» и был лично представлен президенту России Владимиру Путину. За счет «Лета на заводе» Агентства развития Сысерти пытается привлечь в город как можно больше туристов и возродить завод Турчаниновых-Соломирских, на который требуются сотни миллионов рублей.