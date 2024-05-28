28 мая 2024

Челябинского депутата возмутили высокие заборы на Шершнях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, дамба, лето, шершневское водохранилище, отдых, шершни
Открытый вид на водоем скрасит досуг стоящих в пробке автомобилистов Фото:

Депутат Челябинской городской думы Кирилл Матвеев возмутился высокими заборами вдоль западного берега Шершней. Как 28 мая Матвеев признался URA.RU, заграждения имеют неэстетичный вид и для клаустрофобов делают опасной поездку на автомобиле мимо.

«Пляжи в западной части Шершней, у кольца на плотину. Они сейчас в управлении частного бизнеса. Предприниматели этими заборами крадут у жителей города вид на потрясающий водоем», — заявил URA.RU Матвеев.

Политик добавил, что поездка на транспорте мимо заграждений стала испытанием для клаустрофобов: с одной стороны стоят заборы, с другой — тротуарные ограждения. Депутат настроен добиться замены глухих заборов на открытые. Он обратился в управление архитектуры, где, как отметил, нашел понимание.

«Я не против бизнеса, но он должен работать по правилам и думать о жителях. Начинать надо с разработки нормативной базы для рекреационных мест. Предприниматели ведь, может, и не против соблюдать правила, но ему надо их очертить, предоставив, тем самым, инструменты для работы», — уверен Матвеев.

Вдоль линии берега водохранилища расположены ресторан, платные пляжи, спортшкола и база отдыха. Администратор одного из пляжей порекомендовал URA.RU обратиться в мэрию, заявив, что поставить ограждения обязал муниципалитет. На работающей базе отдыха заявили, что препятствия для просмотра панорамы и захода на территорию отсутствуют. Однако сервис «Яндекс Карты» говорит об обратном.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска. Комментарий будет опубликован по мере его поступления.

Береговая линия Шершней на западной стороне оказалась за высокими заборами
Береговая линия Шершней на западной стороне оказалась за высокими заборами
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В городской думе призвали создать дизайн-код для мест рекреации Челябинска
В городской думе призвали создать дизайн-код для мест рекреации Челябинска
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Депутат Челябинской городской думы Кирилл Матвеев возмутился высокими заборами вдоль западного берега Шершней. Как 28 мая Матвеев признался URA.RU, заграждения имеют неэстетичный вид и для клаустрофобов делают опасной поездку на автомобиле мимо. «Пляжи в западной части Шершней, у кольца на плотину. Они сейчас в управлении частного бизнеса. Предприниматели этими заборами крадут у жителей города вид на потрясающий водоем», — заявил URA.RU Матвеев. Политик добавил, что поездка на транспорте мимо заграждений стала испытанием для клаустрофобов: с одной стороны стоят заборы, с другой — тротуарные ограждения. Депутат настроен добиться замены глухих заборов на открытые. Он обратился в управление архитектуры, где, как отметил, нашел понимание. «Я не против бизнеса, но он должен работать по правилам и думать о жителях. Начинать надо с разработки нормативной базы для рекреационных мест. Предприниматели ведь, может, и не против соблюдать правила, но ему надо их очертить, предоставив, тем самым, инструменты для работы», — уверен Матвеев. Вдоль линии берега водохранилища расположены ресторан, платные пляжи, спортшкола и база отдыха. Администратор одного из пляжей порекомендовал URA.RU обратиться в мэрию, заявив, что поставить ограждения обязал муниципалитет. На работающей базе отдыха заявили, что препятствия для просмотра панорамы и захода на территорию отсутствуют. Однако сервис «Яндекс Карты» говорит об обратном. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска. Комментарий будет опубликован по мере его поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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