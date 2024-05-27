27 мая 2024

Тюменские семиклассники переворачивают машины и используют их в качестве качелей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские школьники вместо качелей используют автомобили
Тюменские школьники вместо качелей используют автомобили Фото:

В Тюмени очевидцы заметили школьников, которые переворачивают машины и катаются на них как на качелях. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Напротив Муравленко, 10. Ребята переворачивают машины и качаются на них, мешая местным. Наш подписчик рассказал нам, что на видео — ученики 7-8 классов 43 школы», — передает telegram-канал.

В комментариях пользователи отмечают, что это не единичный случай. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени школьники избили одноклассника

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В Тюмени очевидцы заметили школьников, которые переворачивают машины и катаются на них как на качелях. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Напротив Муравленко, 10. Ребята переворачивают машины и качаются на них, мешая местным. Наш подписчик рассказал нам, что на видео — ученики 7-8 классов 43 школы», — передает telegram-канал. В комментариях пользователи отмечают, что это не единичный случай. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени школьники избили одноклассника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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