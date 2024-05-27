Тюменские семиклассники переворачивают машины и используют их в качестве качелей

Тюменские школьники вместо качелей используют автомобили
В Тюмени очевидцы заметили школьников, которые переворачивают машины и катаются на них как на качелях. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Напротив Муравленко, 10. Ребята переворачивают машины и качаются на них, мешая местным. Наш подписчик рассказал нам, что на видео — ученики 7-8 классов 43 школы», — передает telegram-канал.
В комментариях пользователи отмечают, что это не единичный случай. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени школьники избили одноклассника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!