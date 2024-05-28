Песков: ответ на возможные удары Украины по РФ известен только Путину и военным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные действия России, если Запад разрешит Украине наносить удары по российской территории. Он подчеркнул, что ответные меры на такие действия Запада знает только президент России Владимир Путин и российское военное командование, которые и будут принимать необходимые контрмеры.
«Ответ знает президент и военные, которые принимают контрмеры», — передает слова Пескова «Известия». Он добавил, что в мире существуют «горячие головы», которые делают «абсолютно безответственные провокационные заявления», к числу которых он отнес слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Однако, по мнению Пескова, есть и те, кто задумывается, стоит ли продолжать эскалацию конфликта.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва видит отсутствие единства мнений на Западе по поводу разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по территории России. Песков заявил, что ситуация становится все хуже, и России необходимо принимать меры и продолжать специальную военную операцию.
Согласно заявлению главы евродипломатии Жозепа Борреля, между странами Евросоюза возникли разногласия по поводу использования европейского оружия для ударов Украины по территории России. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 28 мая в Брюсселе.
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