Жители ХМАО недовольны ростом цен на лекарства

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Жительница Нижневартовска пожаловалась на рост цен на
Жительница Нижневартовска пожаловалась на рост цен на Фото:
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Цены на товары в России

Зарубежный препарат, восстанавливающий клетки печени, в аптеках Нижневартовска за полгода подорожал в среднем на 10%. О том, как изменилась цена «Гептрала», журналисту URA.RU сообщила возмущенная жительница города.

«Я принимаю „Гептрал“ курсами уже на протяжении нескольких лет и наблюдаю постоянный рост стоимости этого препарата. Полгода назад его средняя стоимость в аптеках города составляла около 1500 рублей. Сейчас эта цена выше — дешевле 1600 рублей просто не найти», — поделилась вартовчанка. При этом женщина утверждает, что обошла несколько аптек, и во всех цена на зарубежный препарат поднялась.

На данный момент в Нижневартовске за 20 таблеток «Гептрала» в дозировке 400 мг придется заплатить от 1620 до 2000 рублей. Так в аптеке «Ригла» цена препарата составляет 1905 рублей, в «Планета здоровья» — от 1620 рублей, на сайте «Аптека.ру» — 1821 рубль со скидкой, а в «Магнит Аптека» — около 2000 рублей. 

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Зарубежный препарат, восстанавливающий клетки печени, в аптеках Нижневартовска за полгода подорожал в среднем на 10%. О том, как изменилась цена «Гептрала», журналисту URA.RU сообщила возмущенная жительница города. «Я принимаю „Гептрал“ курсами уже на протяжении нескольких лет и наблюдаю постоянный рост стоимости этого препарата. Полгода назад его средняя стоимость в аптеках города составляла около 1500 рублей. Сейчас эта цена выше — дешевле 1600 рублей просто не найти», — поделилась вартовчанка. При этом женщина утверждает, что обошла несколько аптек, и во всех цена на зарубежный препарат поднялась. На данный момент в Нижневартовске за 20 таблеток «Гептрала» в дозировке 400 мг придется заплатить от 1620 до 2000 рублей. Так в аптеке «Ригла» цена препарата составляет 1905 рублей, в «Планета здоровья» — от 1620 рублей, на сайте «Аптека.ру» — 1821 рубль со скидкой, а в «Магнит Аптека» — около 2000 рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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