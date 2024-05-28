Жители ХМАО недовольны ростом цен на лекарства

Зарубежный препарат, восстанавливающий клетки печени, в аптеках Нижневартовска за полгода подорожал в среднем на 10%. О том, как изменилась цена «Гептрала», журналисту URA.RU сообщила возмущенная жительница города.
«Я принимаю „Гептрал“ курсами уже на протяжении нескольких лет и наблюдаю постоянный рост стоимости этого препарата. Полгода назад его средняя стоимость в аптеках города составляла около 1500 рублей. Сейчас эта цена выше — дешевле 1600 рублей просто не найти», — поделилась вартовчанка. При этом женщина утверждает, что обошла несколько аптек, и во всех цена на зарубежный препарат поднялась.
На данный момент в Нижневартовске за 20 таблеток «Гептрала» в дозировке 400 мг придется заплатить от 1620 до 2000 рублей. Так в аптеке «Ригла» цена препарата составляет 1905 рублей, в «Планета здоровья» — от 1620 рублей, на сайте «Аптека.ру» — 1821 рубль со скидкой, а в «Магнит Аптека» — около 2000 рублей.
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