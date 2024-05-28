В Челябинской области яйца подешевели на 19%

В Челябинской области яйца первой категории за месяц подешевели на 19%. Согласно ценам в сетевых магазинах областного центра, на 28 мая стоимость отборных яиц снизилась на 9,1%.
Стоимость отборных яиц в сетевых магазинах в среднем составила 126 рублей за десяток. В апреле цены на эту категорию были равны 138,5 рубля. При этом наибольшую динамику показала первая категория — стоимость снизилась с 134,1 до 109 рублей.
На 1 мая стоимость десятка второй категории стала выше, чем была в середине апреля, увеличившись со 111,5 до 115,6 рубля. На конец мая за С2 придется заплатить уже 100 рублей, что на 11% ниже апрельской цены и на 14% ниже майской.
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