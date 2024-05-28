В Челябинской области яйца подешевели на 19%

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Снижение цены показали все категории яиц
Снижение цены показали все категории яиц Фото:

В Челябинской области яйца первой категории за месяц подешевели на 19%. Согласно ценам в сетевых магазинах областного центра, на 28 мая стоимость отборных яиц снизилась на 9,1%.

Стоимость отборных яиц в сетевых магазинах в среднем составила 126 рублей за десяток. В апреле цены на эту категорию были равны 138,5 рубля. При этом наибольшую динамику показала первая категория — стоимость снизилась с 134,1 до 109 рублей.

На 1 мая стоимость десятка второй категории стала выше, чем была в середине апреля, увеличившись со 111,5 до 115,6 рубля. На конец мая за С2 придется заплатить уже 100 рублей, что на 11% ниже апрельской цены и на 14% ниже майской.

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В Челябинской области яйца первой категории за месяц подешевели на 19%. Согласно ценам в сетевых магазинах областного центра, на 28 мая стоимость отборных яиц снизилась на 9,1%. Стоимость отборных яиц в сетевых магазинах в среднем составила 126 рублей за десяток. В апреле цены на эту категорию были равны 138,5 рубля. При этом наибольшую динамику показала первая категория — стоимость снизилась с 134,1 до 109 рублей. На 1 мая стоимость десятка второй категории стала выше, чем была в середине апреля, увеличившись со 111,5 до 115,6 рубля. На конец мая за С2 придется заплатить уже 100 рублей, что на 11% ниже апрельской цены и на 14% ниже майской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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