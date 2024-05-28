Свердловчанка, убившая с сожителем собственную мать, избежит колонии

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Дело Нуризы Шугаиповой направят в суд
Дело Нуризы Шугаиповой направят в суд Фото:

Нуриза Шугаипова, которая вместе со своим сожителем Евгением Бакуниным убила и избавилась от тела собственной матери в Ачитском городском округе (Свердловская область), признана невменяемой. Дело направили в суд, где будет решено отправят ли ее на лечение, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

«Уголовное дело в отношении 21-летней сожительницы фигуранта, также совершавшей действия, направленные на причинение женщине смерти, выделено в отдельное производство. Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, женщина признана невменяемой. Материалы уголовного дела в отношении нее также в дальнейшем будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения о необходимости применения к фигурантке принудительных мер медицинского характера», — следует из сообщения.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, чтобы вывести сожителей на «чистую воду» силовика пришлось применять полиграф, благодаря чему стало понятно, что мужчина и женщина скрывают правду. «Пытаясь скрыть следы особо тяжкого преступления, предполагаемые душегубы так торопились, что недостаточно тщательно закопали убитую. Снаружи остался фрагмент ноги погибшей», — отметил полковник Горелых.

Убийство произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, потому что она якобы мешала их семейному счастью. Затем они вывезли тело в лес и закопали. После этого Шугаипова пришла в полицию и заявила о пропаже матери. Оба фигуранта проходили экспертизы на вменяемость. Шугаипова находится на свободе под подпиской о невыезде.

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Нуриза Шугаипова, которая вместе со своим сожителем Евгением Бакуниным убила и избавилась от тела собственной матери в Ачитском городском округе (Свердловская область), признана невменяемой. Дело направили в суд, где будет решено отправят ли ее на лечение, рассказали в пресс-службе СУ СКР. «Уголовное дело в отношении 21-летней сожительницы фигуранта, также совершавшей действия, направленные на причинение женщине смерти, выделено в отдельное производство. Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, женщина признана невменяемой. Материалы уголовного дела в отношении нее также в дальнейшем будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения о необходимости применения к фигурантке принудительных мер медицинского характера», — следует из сообщения. По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, чтобы вывести сожителей на «чистую воду» силовика пришлось применять полиграф, благодаря чему стало понятно, что мужчина и женщина скрывают правду. «Пытаясь скрыть следы особо тяжкого преступления, предполагаемые душегубы так торопились, что недостаточно тщательно закопали убитую. Снаружи остался фрагмент ноги погибшей», — отметил полковник Горелых. Убийство произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, потому что она якобы мешала их семейному счастью. Затем они вывезли тело в лес и закопали. После этого Шугаипова пришла в полицию и заявила о пропаже матери. Оба фигуранта проходили экспертизы на вменяемость. Шугаипова находится на свободе под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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