Подозреваемого в убийстве матери юной свердловчанки проверяют на вменяемость

Женщину убили на территории частного дома в Уфимском Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Евгений Бакунин, который подозревается в убийстве матери своей сожительницы 19-летней Нуризы Шугаиповой в Уфимском (Свердловская область), проходит психиатрические экспертизы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

До этого была информация, что экспертизы проводят только для юной свердловчанки. По версии следствия, Бакунин и Шугаипова 3 сентября поругались с женщиной и задушили ее стрейч-пленкой. После этого они увезли тело в лес и закопали. «Дело еще не было направлено в суд. На данный момент подозреваемые проходят психиатрические экспертизы», — поделился инсайдер агентства. В СКР по Свердловской области пообещали уточнить информацию.

Убитой женщине было 43 года, Нуризе Шугаиповой, как говорили источники URA.RU, 19 лет (однако силовики заявляли, что ей 21 год). У девушки есть две дочки (один и два года). После ЧП их забрали в детский дом, где они до сих пор находятся.

В Уфимский семья Шугаиповых переехала в конце марта 2022-го из Красноуфимска. На второй неделе проживания к ним домой приехали силовики, которых вызвали соседи из-за громких криков, рассказывал инсайдер агентства. После этого семья пять месяцев стояла на учете в ПДН.

По словам другого собеседника агентства, Нуриза могла избивать мать. Предположительно, один раз она сделала это на глазах у врачей, которые приезжали к ним домой, чтобы проверить детей.