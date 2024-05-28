Сотрудники «дочек» «Роснефти» в ХМАО недовольны размером повышения зарплат

Сотрудники «дочек» «Роснефти» в ХМАО сообщили агентству, что им подняли зарплату на 1,9%. Нефтяники недовольны размером индексации, поскольку считают ее меньше уровня инфляции в стране.
«В мае сотрудникам дочерних обществ „Роснефти“ подняли оклад и тарифные ставки на 1,9%, но это повышение не компенсирует инфляцию, темпы роста цен в стране — благосостояние работников упало. Более того, руководство одного из предприятий начало урезать смены: уменьшает количество фактически отработанного времени и объясняет это предписаниями правил охраны труда, в соответствии с которыми нельзя работать больше положенного. В итоге люди начали получать еще меньше, чем раньше», — поделился источник URA.RU из нефтяной сферы.
Нефтяники, по утверждению источника URA.RU, обращались с вопросами к непосредственным начальникам и получили ответ, что повышать зарплату будут каждый квартал. «Почему повысили именно на 1,9% — не объясняют: таково распоряжение московского руководства, и оно не обсуждается», — добавил инсайдер агентства. Нефтяники встревожены сложившейся ситуацией и считают, что подобная политика компании ведет к снижению мотивации коллектива, негативно влияет на результаты работы предприятий и всей компании.
Агентство направило в «Роснефть» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что работники дочерних обществ «Роснефти» в ХМАО получили годовую премию, так называемую «13-ю» зарплату. Размер премиальных зависел от среднемесячной зарплаты конкретного сотрудника.
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