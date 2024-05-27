Подростка с травмами увезли в больницу (архивное фото)
В Муравленко (ЯНАО) несовершеннолетний пешеход выскочил на дорогу, где его сбил внедорожник с прицепом. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ ЯНАО.
«По предварительным данным, подросток сбит автомобилем вблизи пешеходного перехода», — рассказали в официальном telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Мальчик не убедился, что на дороге нет машины и был сбит, когда выбежал на дорогу.
Подросток с травмами доставлен в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.
Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия у Госавтоинспекции ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
Место ДТП в Муравленко
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