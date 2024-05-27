27 мая 2024

В ЯНАО машина сбила подростка, выскочившего на проезжую часть. Фото

В Муравленко подростка сбил внедорожник с прицепом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростка с травмами увезли в больницу (архивное фото)
Подростка с травмами увезли в больницу (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) несовершеннолетний пешеход выскочил на дорогу, где его сбил внедорожник с прицепом. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ ЯНАО.

«По предварительным данным, подросток сбит автомобилем вблизи пешеходного перехода», — рассказали в официальном telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Мальчик не убедился, что на дороге нет машины и был сбит, когда выбежал на дорогу.

Подросток с травмами доставлен в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия у Госавтоинспекции ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Место ДТП в Муравленко
Место ДТП в Муравленко
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Муравленко (ЯНАО) несовершеннолетний пешеход выскочил на дорогу, где его сбил внедорожник с прицепом. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ ЯНАО. «По предварительным данным, подросток сбит автомобилем вблизи пешеходного перехода», — рассказали в официальном telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Мальчик не убедился, что на дороге нет машины и был сбит, когда выбежал на дорогу. Подросток с травмами доставлен в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП. Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия у Госавтоинспекции ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...