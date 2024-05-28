28 мая 2024

Пермяки пожаловались на детскую площадку, где ребенок разбил лицо

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, детская площадка старая
В Перми общественники добиваются ремонта детской площадки (архивное фото) Фото:

Жители Перми пожаловались на опасную детскую площадку, на которой ребенок повредил лицо. Об этом сообщили представители реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми на детской площадке между домами по улице Докучаева, 22 и Костычева, 37 девочка упала и сильно повредила лицо о камни. Площадка совсем не похожа на игровую зону, где детворе можно провести время безопасно и комфортно», — говорится в сообщении общественников со ссылкой на обращение горожан.

Представители «Народного фронта» побывали на детской площадке и увидели на ней обшарпанную карусель, ржавые, прогнившие игровые элементы с острыми углами и торчащими штырями. Общественники отметили, что на качелях вместо сидений закреплены автомобильные шины, на земле валяются камни. «Народный фронт» обратился в мэрию Перми с просьбой отремонтировать и благоустроить детскую площадку, подчеркнули общественники.

Ранее общественники уже находили в Перми опасные детские площадки. Некоторые из них выглядели словно места для наказания провинившихся, отмечают в президентском движении.

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Жители Перми пожаловались на опасную детскую площадку, на которой ребенок повредил лицо. Об этом сообщили представители реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «В Перми на детской площадке между домами по улице Докучаева, 22 и Костычева, 37 девочка упала и сильно повредила лицо о камни. Площадка совсем не похожа на игровую зону, где детворе можно провести время безопасно и комфортно», — говорится в сообщении общественников со ссылкой на обращение горожан. Представители «Народного фронта» побывали на детской площадке и увидели на ней обшарпанную карусель, ржавые, прогнившие игровые элементы с острыми углами и торчащими штырями. Общественники отметили, что на качелях вместо сидений закреплены автомобильные шины, на земле валяются камни. «Народный фронт» обратился в мэрию Перми с просьбой отремонтировать и благоустроить детскую площадку, подчеркнули общественники. Ранее общественники уже находили в Перми опасные детские площадки. Некоторые из них выглядели словно места для наказания провинившихся, отмечают в президентском движении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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