С послом Мексики провели беседу из-за недопуска россиян в страну

Мексиканский посол в России Эдуардо Вильегас Мехиас посетил МИД РФ, где обсуждалась проблема необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«Посол Мексики в Москве был приглашен в министерство на беседу. В ходе беседы был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику», — заявил Климов. Его слова передает ТАСС.
В ходе беседы было выражено мнение, что происходящее не должно негативно сказываться на увеличивающемся туристическом потоке из России в Мексику. Климов подчеркнул, что ситуация с не допуском российских туристов находится под особым контролем российских дипломатических представительств в Стамбуле и Мексике.
Участились случаи отказа во въезде для россиян, путешествующих через Стамбул в Латинскую Америку, начиная с конца февраля. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее объяснил это давлением со стороны США на мексиканские власти. Российские власти активно работают над решением этой проблемы, взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами.
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