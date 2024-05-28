28 мая 2024

В Курган придет теплая погода до +27 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам метеорологи пообещали теплую погоду Фото:

В Курган постепенно возвращается теплая погода, к выходным ожидается до +27 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте.

«Погода в Кургане днем 29, 30, 31 мая прогнозируется от +13 до +20 градусов. С 1 июня по 3 июня от +24 до +27 градусов тепла. Осадки маловероятны», — говорится в прогнозе на портале Gismeteo.

Ранее в Кургане и области прогнозировалась прохладная погода с дождями и порывистым ветром. В ночное время на почве были заморозки.

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В Курган постепенно возвращается теплая погода, к выходным ожидается до +27 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте. «Погода в Кургане днем 29, 30, 31 мая прогнозируется от +13 до +20 градусов. С 1 июня по 3 июня от +24 до +27 градусов тепла. Осадки маловероятны», — говорится в прогнозе на портале Gismeteo. Ранее в Кургане и области прогнозировалась прохладная погода с дождями и порывистым ветром. В ночное время на почве были заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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