В Курган придет теплая погода до +27 градусов

Курганцам метеорологи пообещали теплую погоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган постепенно возвращается теплая погода, к выходным ожидается до +27 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте.

«Погода в Кургане днем 29, 30, 31 мая прогнозируется от +13 до +20 градусов. С 1 июня по 3 июня от +24 до +27 градусов тепла. Осадки маловероятны», — говорится в прогнозе на портале Gismeteo.

Ранее в Кургане и области прогнозировалась прохладная погода с дождями и порывистым ветром. В ночное время на почве были заморозки.