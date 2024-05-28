В Курган придет теплая погода до +27 градусов

Курганцам метеорологи пообещали теплую погоду
В Курган постепенно возвращается теплая погода, к выходным ожидается до +27 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте.
«Погода в Кургане днем 29, 30, 31 мая прогнозируется от +13 до +20 градусов. С 1 июня по 3 июня от +24 до +27 градусов тепла. Осадки маловероятны», — говорится в прогнозе на портале Gismeteo.
Ранее в Кургане и области прогнозировалась прохладная погода с дождями и порывистым ветром. В ночное время на почве были заморозки.
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