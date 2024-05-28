Житель села Кутопьюганское Надымского района Антон Анагуричи погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Боец служил наводчиком-оператором разведроты. Власти района в соцсети сообщили о трагической новости.
«Кутопьюганец погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Антон Анагуричи служил ефрейтором, заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором разведовательной роты», — сообщается в telegram-канале местных властей. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким бойца.
Боец погиб при выполнении воинского долга на фронте
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Житель села Кутопьюганское Надымского района Антон Анагуричи погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Боец служил наводчиком-оператором разведроты. Власти района в соцсети сообщили о трагической новости. «Кутопьюганец погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Антон Анагуричи служил ефрейтором, заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором разведовательной роты», — сообщается в telegram-канале местных властей. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким бойца.