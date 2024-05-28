28 мая 2024

Наводчик из ЯНАО погиб в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург, прощание, похороны, утрата, церковная свеча, отпевание в храме
Жители района скорбят вместе родными и близкими о гибели бойца Фото:

Житель села Кутопьюганское Надымского района Антон Анагуричи погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Боец служил наводчиком-оператором разведроты. Власти района в соцсети сообщили о трагической новости.

«Кутопьюганец погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Антон Анагуричи служил ефрейтором, заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором разведовательной роты», — сообщается в telegram-канале местных властей. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким бойца.

Боец погиб при выполнении воинского долга на фронте
Боец погиб при выполнении воинского долга на фронте
Фото:

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Житель села Кутопьюганское Надымского района Антон Анагуричи погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Боец служил наводчиком-оператором разведроты. Власти района в соцсети сообщили о трагической новости. «Кутопьюганец погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Антон Анагуричи служил ефрейтором, заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором разведовательной роты», — сообщается в telegram-канале местных властей. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким бойца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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