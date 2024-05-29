Райффайзенбанк перестает открывать накопительные счета частным клиентам

Все существующие счета и вклады в Райффайзенбанке с 3 июня перестанут быть доступными к открытию. Такую информацию сообщил банк на своем официальном сайте, уточнив, что причиной подобного решения является снижение клиентского спроса.
«С 1 июня 2024 года Райффайзенбанк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам „На ежедневный остаток“, „К подписке“ и „Ключевой“. Счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать как обычно. Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на данный вид продукта», — сообщает пресс-служба банка.
Оставшиеся вклады «Фиксированный», «К подписке» и Счет «Ключевой» можно открыть до 3 июня. Счета будут действительны до конца срока договора и к продлению не подлежат. По сообщению Йоханна Штробля гендиректора банка, с июля Райффайзенбанк начнет сокращать бизнес в России по требованию ЕЦБ.
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