Райффайзенбанк перестает открывать накопительные счета частным клиентам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В июле банк планирует сокращать бизнес в России
В июле банк планирует сокращать бизнес в России Фото:

Все существующие счета и вклады в Райффайзенбанке с 3 июня перестанут быть доступными к открытию. Такую информацию сообщил банк на своем официальном сайте, уточнив, что причиной подобного решения является снижение клиентского спроса. 

«С 1 июня 2024 года Райффайзенбанк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам „На ежедневный остаток“, „К подписке“ и „Ключевой“. Счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать как обычно. Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на данный вид продукта», — сообщает пресс-служба банка.

Оставшиеся вклады «Фиксированный», «К подписке» и Счет «Ключевой» можно открыть до 3 июня. Счета будут действительны до конца срока договора и к продлению не подлежат. По сообщению Йоханна Штробля гендиректора банка, с июля Райффайзенбанк начнет сокращать бизнес в России по требованию ЕЦБ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все существующие счета и вклады в Райффайзенбанке с 3 июня перестанут быть доступными к открытию. Такую информацию сообщил банк на своем официальном сайте, уточнив, что причиной подобного решения является снижение клиентского спроса.  «С 1 июня 2024 года Райффайзенбанк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам „На ежедневный остаток“, „К подписке“ и „Ключевой“. Счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать как обычно. Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на данный вид продукта», — сообщает пресс-служба банка. Оставшиеся вклады «Фиксированный», «К подписке» и Счет «Ключевой» можно открыть до 3 июня. Счета будут действительны до конца срока договора и к продлению не подлежат. По сообщению Йоханна Штробля гендиректора банка, с июля Райффайзенбанк начнет сокращать бизнес в России по требованию ЕЦБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...