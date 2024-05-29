Росстат назвал город ХМАО с самыми дорогими авиабилетами

Росстат: самая высокая стоимость авиабилетов по ХМАО в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость перелета в 1000 километров из Нижневартовска составляет около 9,5 тысячи
Средняя стоимость перелета в 1000 километров из Нижневартовска составляет около 9,5 тысячи Фото:

Самая высокая стоимость авиабилетов среди крупнейших городов ХМАО приходится на Нижневартовск. Средняя цена перелетов из города на 1000 километров пути составляет почти 9,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU аналитики Росстата.

«Полет в салоне экономического класса самолета в расчете на 1000 км пути в Нижневартовске составляет 9462 рублей, по данным на середину мая», — следует из данных исследования. Вторую строчку занимает Сургут, где ценник находится на уровне 8,4 тысячи рублей.

Стоимость билетов в Ханты-Мансийске составляет примерно семь тысяч рублей. А в среднем по региону средняя цена на 1000 километров — около 8,5 тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало, что за год стоимость авиабилетов в ХМАО выросла на 30%. Больше всего увеличилась цена на перелеты из Сургута и Ханты-Мансийска.

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Самая высокая стоимость авиабилетов среди крупнейших городов ХМАО приходится на Нижневартовск. Средняя цена перелетов из города на 1000 километров пути составляет почти 9,5 тысячи рублей, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «Полет в салоне экономического класса самолета в расчете на 1000 км пути в Нижневартовске составляет 9462 рублей, по данным на середину мая», — следует из данных исследования. Вторую строчку занимает Сургут, где ценник находится на уровне 8,4 тысячи рублей. Стоимость билетов в Ханты-Мансийске составляет примерно семь тысяч рублей. А в среднем по региону средняя цена на 1000 километров — около 8,5 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало, что за год стоимость авиабилетов в ХМАО выросла на 30%. Больше всего увеличилась цена на перелеты из Сургута и Ханты-Мансийска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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