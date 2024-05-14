В ХМАО за год на 30% выросли цены на авиаперелеты

В Ханты-Мансийском автономном округе авиабилеты подорожали в среднем на 30% за год. По данным Тюменьстата, в 2023 году на майские праздники средняя стоимость за 1000 километров авиаперелета была на 2 344 рубля дешевле, чем в текущем.
"Средняя стоимость полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути, с 3 по 10 мая 2023 года в Югре составила 5 852,82 рубля. В 2024 году эта стоимость выросла до 8 196,52 рубля", — сообщает статистика.
При этом больше всего выросла цена на авиабилеты в Сургуте и Ханты-Мансийске. А самый высокий прайс на перелеты в эконом-классе в Белоярском — на данный момент средняя стоимость за 1000 километров пути составляет 12 419 рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что к началу лета югорская компания Utair запустит в ХМАО рейсы по 60 маршрутам. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять полеты из 10 городов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани, Советского, Березово, Белоярского, Игрима.
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