Губернатор Комарова оценила масштабы предстоящего паводка в ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила масштабы грядущего половодья в регионе. На оперативном штабе по подготовке округа к паводку и пожароопасному сезону она отметила, что ситуация остается стабильной, и подчеркнула, что приоритетом является безопасность граждан и объектов экономики.
«По данным гидрометцентра, ситуация с паводком остается стабильной: до критических отметок уровня воды большой запас, но регион действует на предупреждение. Наш приоритет — обеспечение безопасности югорчан, их имущества, а также безопасность объектов экономики», — приводит слова Комаровой telegram-канал «Югра Z Официально».
В настоящее время почти все реки региона освободились ото льда. Повышение уровня воды в Оби за сутки составило 1–6 см, в Иртыше вода поднялась на 5–7 см. По поручению губернатора специальные службы и ведомства оценили состояние дорог, мостов, проверили запасы песка и щебня для оперативной защиты транспортных путей в случае подтопления. Комарова дала поручение под роспись оповестить жителей территорий, которые могут попасть в зону риска при разливе рек: это 46 населенных пунктов в 12 муниципалитетах, где проживают более пяти тысяч человек.
В рамках подготовки к паводку в Мегионе обновляют земляной вал, в Нижневартовском районе отсыпают дублирующую дорогу к деревне Соснино. Жителей населенных пунктов обзванивают, раздают памятки с алгоритмом действий и телефонами экстренных служб. В муниципалитетах оборудовали пункты временного размещения.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Оби около Нижневартовска превысил прогнозы. Сейчас он составляет 899 сантиметров.
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