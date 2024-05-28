Хоккейный клуб «Трактор» избавился от четырех тренеров

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 29 мая объявил об уходе из команды четырех тренеров. Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба.
«Спасибо за работу! Ассистенты главного тренера Александр Макрицкий и Юрий Добрышкин, тренер по развитию игроков Олег Приданников и видеотренер Игорь Черкасов покидают „Трактор“, — сообщил telegram-канал.
Приданников работал в клубе на протяжении четырех последних лет, Макрицкий и Черкасов присоединились к «черно-белым» год назад, Добрышкин пришел в клуб в декабре 2023-го после того, как начал чемпионат в «Челмете». По итогам сезона 2023/24 все специалисты стали обладателями бронзовых наград КХЛ.
Тренеры продолжат карьеру в других клубах. В начале мая штаб «Трактора» объявил о назначении на должность главного тренера клуба канадского специалиста Бенуа Гру. С выигравшим с «Трактором» бронзу КХЛ главным тренером Алексеем Заварухиным клуб контракт продлевать не стал. Ему предложили пост тренера «Челмета», вступающего в более низкой лиге, однако Заварухин отверг предложение.
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