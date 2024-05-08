В челябинском ХК «Трактор» попрощались с экс-тренером Заварухиным

В челябинском ХК «Трактор» попрощались с бывшим главным тренером команды Алексеем Заварухиным. В клубе его поблагодарили за проделанную работу и результат команды.
«Наставник „Трактора“ завершает работу в клубной системе. Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».
Место Заварухина на посту главного тренера занял канадец Бенуа Гру. Как сообщили в клубе, он уже презентовал свои идеи на предстоящий сезон.
Заварухин возглавил команду по ходу прошедшего сезона. Регулярный сезон при нем «черно-белые» закончили на шестом месте. Но сильно «пошумели» в плей-офф, выбив из розыгрыша Кубка Гагарина сначала уфимский Салават Юлаев, а затем и московское «Динамо».
К сожалению, попасть в финал главного кубка КХЛ «Трактор» не смог. Команда остановилась на стадии полуфинала, уступив ярославскому «Локомотиву».
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