В челябинском ХК «Трактор» попрощались с экс-тренером Заварухиным

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Алексей Заварухин покинул систему ХК «Трактор» Фото:

В челябинском ХК «Трактор» попрощались с бывшим главным тренером команды Алексеем Заварухиным. В клубе его поблагодарили за проделанную работу и результат команды.

«Наставник „Трактора“ завершает работу в клубной системе. Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».

Место Заварухина на посту главного тренера занял канадец Бенуа Гру. Как сообщили в клубе, он уже презентовал свои идеи на предстоящий сезон.

Заварухин возглавил команду по ходу прошедшего сезона. Регулярный сезон при нем «черно-белые» закончили на шестом месте. Но сильно «пошумели» в плей-офф, выбив из розыгрыша Кубка Гагарина сначала уфимский Салават Юлаев, а затем и московское «Динамо».

К сожалению, попасть в финал главного кубка КХЛ «Трактор» не смог. Команда остановилась на стадии полуфинала, уступив ярославскому «Локомотиву».

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В челябинском ХК «Трактор» попрощались с бывшим главным тренером команды Алексеем Заварухиным. В клубе его поблагодарили за проделанную работу и результат команды. «Наставник „Трактора“ завершает работу в клубной системе. Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». Место Заварухина на посту главного тренера занял канадец Бенуа Гру. Как сообщили в клубе, он уже презентовал свои идеи на предстоящий сезон. Заварухин возглавил команду по ходу прошедшего сезона. Регулярный сезон при нем «черно-белые» закончили на шестом месте. Но сильно «пошумели» в плей-офф, выбив из розыгрыша Кубка Гагарина сначала уфимский Салават Юлаев, а затем и московское «Динамо». К сожалению, попасть в финал главного кубка КХЛ «Трактор» не смог. Команда остановилась на стадии полуфинала, уступив ярославскому «Локомотиву».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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