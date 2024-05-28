28 мая 2024

Власти ХМАО раскрыли всех претендентов на пост главы депсоцразвития

© Служба новостей «URA.RU»
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В правительстве ХМАО озвучили претендентов на пост руководителя департамента социального развития ХМАО
В правительстве ХМАО озвучили претендентов на пост руководителя департамента социального развития ХМАО Фото:

На должность главы департамента социального развития Югры претендуют пять человек. У югорчан есть возможность повлиять на ход выборов руководителя, сообщили на сайте правительства ХМАО.

«В Югре продолжается отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках очередного этапа жителям региона предлагают проголосовать за кандидатов, претендующих на руководящий пост», — пояснили на сайте правительства.

На руководящую должность претендуют пять человек. Среди них глава окружного отделения фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, директор «Леушинской школы — интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Денис Бабушкин, зампред комитета по спорту и соцполитике Березовского района Оксана Хватова, руководитель «Ханты-Мансийского реабилитационного центра» Олег Овчинников и замглавы отделения Роспотребнадзора в Белоярском и Березовском районах Константин Арнгольд.

Далее кандидаты пройдут общественную и экспертную оценку. «Кандидаты, показавшие по итогам отбора наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры, которая примет решение о назначении», — сообщается в публикации.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО ищут замену главе департамента социального развития Терезе Пономаревой, которая ушла в отставку. Новому руководителю департамента готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей ежемесячно.

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На должность главы департамента социального развития Югры претендуют пять человек. У югорчан есть возможность повлиять на ход выборов руководителя, сообщили на сайте правительства ХМАО. «В Югре продолжается отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках очередного этапа жителям региона предлагают проголосовать за кандидатов, претендующих на руководящий пост», — пояснили на сайте правительства. На руководящую должность претендуют пять человек. Среди них глава окружного отделения фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, директор «Леушинской школы — интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Денис Бабушкин, зампред комитета по спорту и соцполитике Березовского района Оксана Хватова, руководитель «Ханты-Мансийского реабилитационного центра» Олег Овчинников и замглавы отделения Роспотребнадзора в Белоярском и Березовском районах Константин Арнгольд. Далее кандидаты пройдут общественную и экспертную оценку. «Кандидаты, показавшие по итогам отбора наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры, которая примет решение о назначении», — сообщается в публикации. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО ищут замену главе департамента социального развития Терезе Пономаревой, которая ушла в отставку. Новому руководителю департамента готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей ежемесячно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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