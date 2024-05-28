28 мая 2024

Полиция ХМАО нашла несколько десятков нелегалов в ходе облавы на мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за неделю установили порядка 70 нелегалов
В ХМАО за неделю установили порядка 70 нелегалов Фото:

Полицейские ХМАО за неделю выявили на территории округа порядка семи десятков нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«За неделю полицейские проверили 21 строящийся многоквартирный дом и 181 иностранного гражданина, управляющего автомобильным транспортом. Установлено 64 иностранных гражданина, находящихся на территории Российской Федерации незаконно, 17 из которых в Нижневартовске, 13 — в Сургуте и 8 — в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске», — указано в публикации на официальном сайте УМВД России по ХМАО.

Во время проверок полицейские составили больше 500 протоколов о нарушении миграционного законодательства и завели 37 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконной миграцией, выявили три факта нелегального пересечения границы РФ. Восьми десяткам иностранных граждан запретили въезд на территорию России.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардией провели массовую проверку посетителей мечети. В ходе рейда в миграционный отдел было доставлено 140 мигрантов.

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Полицейские ХМАО за неделю выявили на территории округа порядка семи десятков нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. «За неделю полицейские проверили 21 строящийся многоквартирный дом и 181 иностранного гражданина, управляющего автомобильным транспортом. Установлено 64 иностранных гражданина, находящихся на территории Российской Федерации незаконно, 17 из которых в Нижневартовске, 13 — в Сургуте и 8 — в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске», — указано в публикации на официальном сайте УМВД России по ХМАО. Во время проверок полицейские составили больше 500 протоколов о нарушении миграционного законодательства и завели 37 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконной миграцией, выявили три факта нелегального пересечения границы РФ. Восьми десяткам иностранных граждан запретили въезд на территорию России. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардией провели массовую проверку посетителей мечети. В ходе рейда в миграционный отдел было доставлено 140 мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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