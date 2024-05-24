В ХМАО силовики устроили облаву на мигрантов в мечети

В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардией провели массовую проверку посетителей мечети. В ходе рейда в миграционный отдел было доставлено 140 мигрантов.
«Накануне полицейские совместно с коллегами из РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии Росгвардия в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверили посетителей мечети. В отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МВД по ХМАО-Югре.
В ходе проверки было составлено 17 протоколов о нарушении миграционного законодательства. В отношении одного задержанного решается вопрос о выдворении за пределы РФ — он находится в России нелегально.
Днем ранее ведомство сообщало о проверки организаций, привлекающих иностранных работников. В ходе рейда было выявлено 12 нелегальных мигрантов. В Сургуте индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное трудоустройство мигранта. Всего силовики выявили 147 нарушений миграционного законодательства за одни сутки.
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