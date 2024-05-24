24 мая 2024

В ХМАО силовики устроили облаву на мигрантов в мечети

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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, мечеть, ислам, религия, мусульмане, вера, молитва
Проверка выявила 17 нарушений миграционного законодательства Фото:

В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардией провели массовую проверку посетителей мечети. В ходе рейда в миграционный отдел было доставлено 140 мигрантов.

«Накануне полицейские совместно с коллегами из РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии Росгвардия в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверили посетителей мечети. В отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МВД по ХМАО-Югре.

В ходе проверки было составлено 17 протоколов о нарушении миграционного законодательства. В отношении одного задержанного решается вопрос о выдворении за пределы РФ — он находится в России нелегально.

Днем ранее ведомство сообщало о проверки организаций, привлекающих иностранных работников. В ходе рейда было выявлено 12 нелегальных мигрантов. В Сургуте индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное трудоустройство мигранта. Всего силовики выявили 147 нарушений миграционного законодательства за одни сутки.

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В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардией провели массовую проверку посетителей мечети. В ходе рейда в миграционный отдел было доставлено 140 мигрантов. «Накануне полицейские совместно с коллегами из РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии Росгвардия в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверили посетителей мечети. В отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МВД по ХМАО-Югре. В ходе проверки было составлено 17 протоколов о нарушении миграционного законодательства. В отношении одного задержанного решается вопрос о выдворении за пределы РФ — он находится в России нелегально. Днем ранее ведомство сообщало о проверки организаций, привлекающих иностранных работников. В ходе рейда было выявлено 12 нелегальных мигрантов. В Сургуте индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное трудоустройство мигранта. Всего силовики выявили 147 нарушений миграционного законодательства за одни сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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