В ХМАО силовики устроили облаву на мигрантов в мечети

25 мая 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Проверка выявила 17 нарушений миграционного законодательства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардией провели массовую проверку посетителей мечети. В ходе рейда в миграционный отдел было доставлено 140 мигрантов. «Накануне полицейские совместно с коллегами из РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии Росгвардия в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверили посетителей мечети. В отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МВД по ХМАО-Югре. В ходе проверки было составлено 17 протоколов о нарушении миграционного законодательства. В отношении одного задержанного решается вопрос о выдворении за пределы РФ — он находится в России нелегально. Днем ранее ведомство сообщало о проверки организаций, привлекающих иностранных работников. В ходе рейда было выявлено 12 нелегальных мигрантов. В Сургуте индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное трудоустройство мигранта. Всего силовики выявили 147 нарушений миграционного законодательства за одни сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардией провели массовую проверку посетителей мечети. В ходе рейда в миграционный отдел было доставлено 140 мигрантов. «Накануне полицейские совместно с коллегами из РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии Росгвардия в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверили посетителей мечети. В отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МВД по ХМАО-Югре. В ходе проверки было составлено 17 протоколов о нарушении миграционного законодательства. В отношении одного задержанного решается вопрос о выдворении за пределы РФ — он находится в России нелегально. Днем ранее ведомство сообщало о проверки организаций, привлекающих иностранных работников. В ходе рейда было выявлено 12 нелегальных мигрантов. В Сургуте индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное трудоустройство мигранта. Всего силовики выявили 147 нарушений миграционного законодательства за одни сутки.