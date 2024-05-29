ФСБ поймала екатеринбургского бизнесмена, обманувшего два завода

29 мая 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Мужчину поместили в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники свердловского управления ФСБ совместно с оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) екатеринбургской полиции раскрыли уголовное дело о мошенничестве, где главным фигурантом стал директор ООО «Легион» Денис Агафуров. По версии следствия, он заключил два договора с заводами на поставку металла, но не выполнил их и не вернул деньги. Подробности дела URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В первом случае Агафуров заключил договор с „НИИпроектасбестом“ (в компании корреспонденту это подтвердили — прим. URA.RU.) о поставке металлопродукции на сумму 229 тысяч рублей. Это было в сентябре прошлого года. Однако металла на предприятии так и не дождались, и деньги директор „Легиона“ не вернул», — объяснил собеседник агентства. Во время расследования выяснилось, что аналогичный эпизод был в 2022 году на Егоршинском радиозаводе. Тогда Агафуров действовал от имени руководителя ООО «Цветметсплав», где раньше действительно был учредителем и владел 83% бизнеса — это следует из данных системы СБИС. «С радиозаводом Агафуров заключил договор на поставку металлопродукции на сумму 670 тысяч рублей. Потом опять же уклонился от поставки, а деньги не вернул», — добавил инсайдер. Полицейские, предположительно, задержали Агафурова в Сочи, где он проживает. Во время обыска у него дома изъяли несколько сотовых телефонов, ноутбук, банковские карты и служебные документы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу и сейчас находится в СИЗО. Агентство готово предоставить ему или его представителю возможность высказать свою позицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники свердловского управления ФСБ совместно с оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) екатеринбургской полиции раскрыли уголовное дело о мошенничестве, где главным фигурантом стал директор ООО «Легион» Денис Агафуров. По версии следствия, он заключил два договора с заводами на поставку металла, но не выполнил их и не вернул деньги. Подробности дела URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В первом случае Агафуров заключил договор с „НИИпроектасбестом“ (в компании корреспонденту это подтвердили — прим. URA.RU.) о поставке металлопродукции на сумму 229 тысяч рублей. Это было в сентябре прошлого года. Однако металла на предприятии так и не дождались, и деньги директор „Легиона“ не вернул», — объяснил собеседник агентства. Во время расследования выяснилось, что аналогичный эпизод был в 2022 году на Егоршинском радиозаводе. Тогда Агафуров действовал от имени руководителя ООО «Цветметсплав», где раньше действительно был учредителем и владел 83% бизнеса — это следует из данных системы СБИС. «С радиозаводом Агафуров заключил договор на поставку металлопродукции на сумму 670 тысяч рублей. Потом опять же уклонился от поставки, а деньги не вернул», — добавил инсайдер. Полицейские, предположительно, задержали Агафурова в Сочи, где он проживает. Во время обыска у него дома изъяли несколько сотовых телефонов, ноутбук, банковские карты и служебные документы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу и сейчас находится в СИЗО. Агентство готово предоставить ему или его представителю возможность высказать свою позицию.