В Березниках и Соликамске зафиксирована вспышка кори

В Пермском крае в городах Березники и Соликамск зафиксированы случаи заболевания корью. Роспотребнадзор начал свое расследование, а власти Соликамска созвали межведомственную санитарно-эпидемическую комиссию.
«В Соликамском городском округе с 23 по 25 мая зарегистрировано пять случаев коревой инфекции среди детей, в том числе 3 — до года. Общее количество контактных лиц — 178», — говорится на странице мэрии Соликамска в соцсети «ВКонтакте».
Ранее телекомпания «Свое ТВ» из Березников в соцсетях опубликовала объявления из родительского чата одного из детских садов о закрытии групп на карантин из-за кори. В региональном управлении Роспотребнадзора говорят, что проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, связанное с регистрацией случаев кори. «Организованы противоэпидемические мероприятия — определение круга контактных лиц, медицинское наблюдение за ними и их вакцинация. Специалистами ведется адресная информационно-разъяснительная работа по профилактике заболевания», — сообщили в ведомстве сайту perm.aif.ru.
Всего в Пермском крае за 2024 год зарегистрировано 68 случаев кори, тогда как за аналогичный период 2023 года их не было. Среди заболевших 43 взрослых и 25 детей. 80% заболевших не привиты от кори или не имеет сведений о профилактических прививках, отметили в мэрии Соликамска.
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