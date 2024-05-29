В Пермском крае целый город на неделю останется без горячей воды

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Воды не будет из-за ремонтных работ
Воды не будет из-за ремонтных работ Фото:

В городе-спутнике Перми Краснокамске с 1 по 6 июня не будет горячей воды. Об этом предупреждает администрация округа на своем сайте.

«В связи с подготовкой Закамской ТЭЦ-5 к осенне-зимнему периоду будет проводиться остановка и ремонт оборудования бойлерной установки с 01.06.2024 по 06.06.2024г. Горячее водоснабжение в указанный период будет отключено во всем городе», — говорится в сообщении.

Помимо этого, управляющие и ресурсоснабжающие организации проводят работы по опрессовке. Они идут по графику. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми из-за аварии на подстанции отключили электричество.

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В городе-спутнике Перми Краснокамске с 1 по 6 июня не будет горячей воды. Об этом предупреждает администрация округа на своем сайте. «В связи с подготовкой Закамской ТЭЦ-5 к осенне-зимнему периоду будет проводиться остановка и ремонт оборудования бойлерной установки с 01.06.2024 по 06.06.2024г. Горячее водоснабжение в указанный период будет отключено во всем городе», — говорится в сообщении. Помимо этого, управляющие и ресурсоснабжающие организации проводят работы по опрессовке. Они идут по графику. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми из-за аварии на подстанции отключили электричество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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