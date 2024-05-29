Екатеринбуржцы задержали мужчину, пристававшего к девочке

Екатеринбуржцы во дворе одного из домов Чкаловского района поймали мужчину, который якобы домогался десятилетней девочки. Предположительно, ее он отвел в машину, где трогал за ягодицы. Об этом URA.RU сообщила одна из горожанок, знакомая с темой.
«Подозрительного мужчину поймали 25 мая. Есть две версии, по одной он якобы просто сидел на детской площадке, смотрел, как мальчики играют в футбол. Команде-победительнице мужчина пообещал заплатить 500 рублей. По другой версии, он отвел в машину десятилетнюю девочку, пообещал ей эти же деньги и трогал ее за ягодицы. Его скрутили мужчины, которых на помощь позвали дети», — рассказала екатеринбурженка. По ее словам, это произошло в одном из дворов по улице Рощинской.
После этого неравнодушные граждане вызвали полицию. «Силовики приехали, провели беседу и отпустили мужчину. Сказали, что не видят состава преступления и не могут задержать его только из-за показаний маленькой девочки. Но местные жители в телефоне у этого подозрительного человека нашли фотографии детей. Он фотографировал случайных ребят на улицах», — уверяет собеседница. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу заявили URA.RU, что информация не соответствует действительности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!