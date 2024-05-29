Список запрещенных растений для выращивания на садовых участках в 2024 оду пополнился тремя новыми видами — ипомеей трехцветной, турбиной щитковидной и гармалой обыкновенной. Они признаны опасными из-за высокой концентрации в них ядовитых или психотропных веществ. О том, какие растения нельзя выращивать тюменским дачникам и почему — в материале URA.RU.
Запрещены законом
Род «ипомея» насчитывает порядка 800 видов, его часто используют для украшения заборов и домов на частных участках. В народе за необычное строение цветка растение получило название «граммофончик». Отличить запрещенный вьюнок от разрешенных можно по сердцевине: у ядовитого вьюнка он желтый, у безопасного — белый. За выращивание ядовитой ипомеи в 2024 году предусмотрен административный штраф, но если на участке находятся более 100 цветов этого растения, то это уже уголовная ответственность сроком до двух лет.
Еще один вьюнок, который встречается на тюменских дачах, содержит большое количество психоактивных, наркотических веществ и теперь также находится под запретом — турбина щитковидная. Попала в этот список и Гармала обыкновенная (в народе называют «могильником») из-за того, что в ней содержатся ядовитые вещества, способные вызвать судороги и привести к летальному исходу. Также к выращиванию на садовых участках запрещены:
- Роза гавайская;
- Голубой лотос (Кувшинка голубая);
- Шалфей предсказателей;
- Эфедра (Кузьмичева трава, степная малина);
- Мак снотворный.
Опасны для жизни
Сок, листья или цветы некоторых растений могут быть потенциально опасны для окружающих и поэтому от их посадки лучше воздержаться. Хоть законом они и не запрещены, но контакт с ними может нанести значительный ущерб. Например, популярная гортензия содержит цианиды и ее употребление в пищу может привести к летальному исходу. Еще один любимец садоводов — дельфиниум обладает угнетающим свойством на нервную систему и его поедание приведет к судорогам, тошноте и рвоте. Чистотел особенно опасен для детей, если ребенок съест хоть немного листьев этого растения, то потеряет сознание. Список опасных растений, контакта с которыми лучше избегать:
- Борщевик;
- Мыльнянка;
- Лютики;
- Горчица полевая;
- Полынь;
- Мята полевая;
- Фиалка полевая.
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