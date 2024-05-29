Свалку гробов с фамилиями погибших участников СВО нашли на челябинском кладбище. Фото

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Свалка обнаружена в той части кладбища, где хоронят бездомных
Свалка обнаружена в той части кладбища, где хоронят бездомных Фото:

Свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями и другими данными погибших на СВО нашли на кладбище в Чебаркуле. Об этом 29 мая сообщила в соцсетях журналистка Любовь Рудометова. О свалке ей рассказали местные жительницы.

«Со мной связались две жительницы Чебаркуля, потерявшие, к сожалению, своих родных мужчин... Их мужчины, герои СВО, отдавшие самое ценное — свою жизнь, за наш мирный тыл здесь! Эти женщины приехали на городское кладбище, на воинское захоронение, где нашли вечный покой их родные мужчины... Но пройдя немного в одном из направлений... На месте, где хоронят людей без родственников, они обнаружили свалку», — сообщила Рудометова.

На видео запечатлены транспортировочные ящики и фрагменты гробов с фамилиями, воинскими званиями и родами войск. Свалка находится в части кладбища, где хоронят бездомных. Там, где хоронят участников СВО, поддерживается порядок. По данным журналистки, в месте, где находится свалка, уже побывали представители военкомата, городского управления ЖКХ и подрядчика. Подрядчик пообещал утилизировать транспортировочные ящики и фрагменты гробов.

На фото видны фамилия, звание и род войск покхороненного солдата
На фото видны фамилия, звание и род войск покхороненного солдата
Фото:

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Свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями и другими данными погибших на СВО нашли на кладбище в Чебаркуле. Об этом 29 мая сообщила в соцсетях журналистка Любовь Рудометова. О свалке ей рассказали местные жительницы. «Со мной связались две жительницы Чебаркуля, потерявшие, к сожалению, своих родных мужчин... Их мужчины, герои СВО, отдавшие самое ценное — свою жизнь, за наш мирный тыл здесь! Эти женщины приехали на городское кладбище, на воинское захоронение, где нашли вечный покой их родные мужчины... Но пройдя немного в одном из направлений... На месте, где хоронят людей без родственников, они обнаружили свалку», — сообщила Рудометова. На видео запечатлены транспортировочные ящики и фрагменты гробов с фамилиями, воинскими званиями и родами войск. Свалка находится в части кладбища, где хоронят бездомных. Там, где хоронят участников СВО, поддерживается порядок. По данным журналистки, в месте, где находится свалка, уже побывали представители военкомата, городского управления ЖКХ и подрядчика. Подрядчик пообещал утилизировать транспортировочные ящики и фрагменты гробов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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