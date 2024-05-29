В Свердловской области в 1,3 раза увеличился объем строящегося жилья

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Виды города. Пермь, строительство дома, новостройки, кран башенный, горького 86
Больше всего домов строится в Екатеринбурге — 92,3% Фото:

Объем строящихся домов в Свердловской области с 2020 года вырос в 1,3 раза. Об этом URA.RU рассказали в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».

«За четыре года количество строящихся жилых домов и объем строительства в регионе увеличились в 1,3 раза (+30%). По итогам апреля 2024 года в Свердловской области строится 354 жилых дома», — говорится в релизе. Наибольший объем жилищного строительства приходится на Екатеринбург — 92,3%, затем идет Верхняя Пышма — 2,6%.

С увеличением объемов строительства застройщики начали расширяться и реализовывать проекты на новых территориях (Березовский, Ирбит, Красноуфимск, Реж, Невьянск). Количество свердловских застройщиков также выросло: в 2020 году строительство жилья осуществляли 65 застройщиков, а по данным на апрель 2024 года — 105 девелоперов.

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Объем строящихся домов в Свердловской области с 2020 года вырос в 1,3 раза. Об этом URA.RU рассказали в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». «За четыре года количество строящихся жилых домов и объем строительства в регионе увеличились в 1,3 раза (+30%). По итогам апреля 2024 года в Свердловской области строится 354 жилых дома», — говорится в релизе. Наибольший объем жилищного строительства приходится на Екатеринбург — 92,3%, затем идет Верхняя Пышма — 2,6%. С увеличением объемов строительства застройщики начали расширяться и реализовывать проекты на новых территориях (Березовский, Ирбит, Красноуфимск, Реж, Невьянск). Количество свердловских застройщиков также выросло: в 2020 году строительство жилья осуществляли 65 застройщиков, а по данным на апрель 2024 года — 105 девелоперов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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