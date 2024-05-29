В Свердловской области в 1,3 раза увеличился объем строящегося жилья

29 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Больше всего домов строится в Екатеринбурге — 92,3% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Объем строящихся домов в Свердловской области с 2020 года вырос в 1,3 раза. Об этом URA.RU рассказали в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». «За четыре года количество строящихся жилых домов и объем строительства в регионе увеличились в 1,3 раза (+30%). По итогам апреля 2024 года в Свердловской области строится 354 жилых дома», — говорится в релизе. Наибольший объем жилищного строительства приходится на Екатеринбург — 92,3%, затем идет Верхняя Пышма — 2,6%. С увеличением объемов строительства застройщики начали расширяться и реализовывать проекты на новых территориях (Березовский, Ирбит, Красноуфимск, Реж, Невьянск). Количество свердловских застройщиков также выросло: в 2020 году строительство жилья осуществляли 65 застройщиков, а по данным на апрель 2024 года — 105 девелоперов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объем строящихся домов в Свердловской области с 2020 года вырос в 1,3 раза. Об этом URA.RU рассказали в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». «За четыре года количество строящихся жилых домов и объем строительства в регионе увеличились в 1,3 раза (+30%). По итогам апреля 2024 года в Свердловской области строится 354 жилых дома», — говорится в релизе. Наибольший объем жилищного строительства приходится на Екатеринбург — 92,3%, затем идет Верхняя Пышма — 2,6%. С увеличением объемов строительства застройщики начали расширяться и реализовывать проекты на новых территориях (Березовский, Ирбит, Красноуфимск, Реж, Невьянск). Количество свердловских застройщиков также выросло: в 2020 году строительство жилья осуществляли 65 застройщиков, а по данным на апрель 2024 года — 105 девелоперов.