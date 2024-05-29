Рестораны Челябинска представили спецменю в сезон спаржи

В ресторанах Челябинска в мае запустили спецменю, где представили блюда из спаржи. Где подают сезонный продукт — рассказывает URA.RU.
В ресторане Allu в спецменю включили спаржу на гриле, судака со спаржей и прованским соусом, а также глазунью с добавлением растения и перцем конфи. Кроме того, гостям предлагают добавить ее по желанию в блюда из основного меню. В ресторане Barbaresco в сезон выпустили салаты и горячее с добавлением спаржи. Там майский продукт подают с морскими гребешками в сливочном соусе, салатом из клубники и авокадо, зеленым салатом с креветками, а также с ростбифом и зеленью.
Доставка роллов Naturado выпустила семь блюд. Там для любителей полезной кухни спаржу добавят в роллы «Филадельфия», с опаленным лососем и со свежим. Для доставки также доступны тартар из тунца со свежей спаржей, татаки из тунца или лосося со спаржей гриль, а также креветки и пармезан.
Спаржу будут готовить и участники барбекю-фестиваля «Кочерга». В ресторане «Буфет на Большой» ее можно попробовать вместе с рулетом из кролика под пармезановым муссом, а в «Ребрышковой» вместе с картофелем бейби и ребрами в пивном маринаде. В заведении «Стейкман» спаржу подадут вместе с креветками, авокадо на гриле и зеленым салатом. Там же растение доступна в качестве гарнира из основного меню.
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