«Ведомости»: Сергей Неверов покинет пост вице-спикера Госдумы

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Неверов покидает пост вице-спикера Госдумы
Неверов покидает пост вице-спикера Госдумы Фото:

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может покинуть свой пост. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.  

«Этот вопрос, как и детали ухода [Неверова] с должности еще обсуждается, добавил еще один собеседник», — говорится в материале. Там же отмечено, что дальнейшая карьера Неверова в случае ухода с поста пока находится в стадии обсуждения. 

Издание отмечает, что вопрос отставки вице-спикера возник в повестке, когда стало ясно, что надо освободить пост под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко. Помимо Неверова, рассматривалась и кандидатура вице-спикера Госдумы РФ, экс-главы республики Тувы Шолбана Кара-оола.

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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может покинуть свой пост. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.   «Этот вопрос, как и детали ухода [Неверова] с должности еще обсуждается, добавил еще один собеседник», — говорится в материале. Там же отмечено, что дальнейшая карьера Неверова в случае ухода с поста пока находится в стадии обсуждения.  Издание отмечает, что вопрос отставки вице-спикера возник в повестке, когда стало ясно, что надо освободить пост под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко. Помимо Неверова, рассматривалась и кандидатура вице-спикера Госдумы РФ, экс-главы республики Тувы Шолбана Кара-оола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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