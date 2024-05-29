«Ведомости»: Сергей Неверов покинет пост вице-спикера Госдумы

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может покинуть свой пост. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Этот вопрос, как и детали ухода [Неверова] с должности еще обсуждается, добавил еще один собеседник», — говорится в материале. Там же отмечено, что дальнейшая карьера Неверова в случае ухода с поста пока находится в стадии обсуждения.
Издание отмечает, что вопрос отставки вице-спикера возник в повестке, когда стало ясно, что надо освободить пост под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко. Помимо Неверова, рассматривалась и кандидатура вице-спикера Госдумы РФ, экс-главы республики Тувы Шолбана Кара-оола.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.