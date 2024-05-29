Глава Минфина объяснил решение о повышении НДФЛ. Видео

Силуанов: налоговая система меняется из-за запроса общества на справедливость
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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, силуанов антон
Антон Силуанов отметил, что общество хотело справедливости в плане налогов Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

Предложения по введению прогрессивной шкалы НДФЛ было сделано потому, что запрос общества был на справедливость. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали в парламенте. Об этом, мы знаем, велась дискуссия на страницах газет и журналов. Поэтому мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах», — заявил Антон Силуанов. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

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Он отметил, что новая налоговая система будут призвана стимулировать предприятия и бизнес. А доходы от повышения НДФЛ будут направлены на помощь семьям с детьми, а также на больницы, школы и другие социальные объекты. Силуанов отметил, что завтра правительство будет рассматривать эти предложения. Он надеется, что они будут поддержаны.

Все, что известно об изменениях в налоговой системе, — в материале URA.RU. Главный пункт — введение прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой в 22%. Также изменится налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых.

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Предложения по введению прогрессивной шкалы НДФЛ было сделано потому, что запрос общества был на справедливость. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали в парламенте. Об этом, мы знаем, велась дискуссия на страницах газет и журналов. Поэтому мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах», — заявил Антон Силуанов. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что новая налоговая система будут призвана стимулировать предприятия и бизнес. А доходы от повышения НДФЛ будут направлены на помощь семьям с детьми, а также на больницы, школы и другие социальные объекты. Силуанов отметил, что завтра правительство будет рассматривать эти предложения. Он надеется, что они будут поддержаны. Все, что известно об изменениях в налоговой системе, — в материале URA.RU. Главный пункт — введение прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой в 22%. Также изменится налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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