Предложения по введению прогрессивной шкалы НДФЛ было сделано потому, что запрос общества был на справедливость. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали в парламенте. Об этом, мы знаем, велась дискуссия на страницах газет и журналов. Поэтому мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах», — заявил Антон Силуанов. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем
Он отметил, что новая налоговая система будут призвана стимулировать предприятия и бизнес. А доходы от повышения НДФЛ будут направлены на помощь семьям с детьми, а также на больницы, школы и другие социальные объекты. Силуанов отметил, что завтра правительство будет рассматривать эти предложения. Он надеется, что они будут поддержаны.
Все, что известно об изменениях в налоговой системе, — в материале URA.RU. Главный пункт — введение прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой в 22%. Также изменится налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых.
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