Как изменится налоговая система в России: прогрессивная шкала, помощь семьям и бизнесу

В России планируются изменения в налоговой системе

29 мая 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

В России планируются изменения в налоговой системе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 В России планируются налоговые изменения, которые предусматривают введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, НДПИ и другие нововведения. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина. Главные изменения, которые коснутся россиян и бизнеса — в материале URA.RU. НДФЛ Изменение НДФЛ коснутся 2 млн россиян, для 97% россиян налог не вырастет. Более того, для семей с двумя и более детьми, имеющими доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, будет сделан кэшбек: в течение года они платят обычные 13%, а после они получают возврат в размере 7% и должны будут платить всего 6%, сообщил в пресс-службе Минфина РФ. Прогрессивная ставка В пресс-службе Минфина РФ пояснили, что при доходе до 200 тысяч рублей сохраняется ставка 13%. В случае дохода с 2,4 млн до 5 млн рублей, она становится 15%. От 5 млн до 20 млн рублей — 18%, а от 20 до 50 млн рублей — 20%. Ставка при доходе свыше 50 млн рублей составит 22%. инфографика URA.RU инфографика URA.RU Дивиденды и депозиты «Действующая ставка для дивидендов сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей. Свыше — 15% без дальнейшей прогрессии», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль — тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. На что пойдут средства Дополнительные средства с налогов, по сообщению пресс-службы Минфина РФ, пойдут на финансирование нацпроектов. Речь о новых национальных проектах: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и других. Налог на прибыль «Налог на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%. Он пойдет на финансирование высокотехнологичных отраслей», — отметили в пресс-службе Минфина РФ. НДС Налог на добавленную стоимость подвергаться изменениям не будет. Такое решение принято, чтобы не провоцировать роста инфляции. НДПИ Ставка по налогу на добычу полезных ископаемых будет изменена. Ее поднимут до 5,5%. «Также ставки будут привязаны к уровню мировых цен с одновременной отменой курсовых пошлин», — заявили в пресс-службе Минфина РФ. Градация малого бизнеса В России будет изменена градация малого бизнеса. Сейчас малый бизнес считается, если годовой объем выручки составляет до 250 млн рублей. После изменений малый бизнес будет считаться с суммой до 60 млн годового объема выручки, пояснили в пресс-службе Минфина РФ. Корректировка затронет 96,8% от всех предпринимателей России. Кроме того, будет проведена налоговая амнистия: «все, кто дробил бизнес в 2022—2024 годах, могут прийти и заявить об этом. Могут заплатить налоги и спать спокойно», — добавили в пресс-службе Минфина РФ. Другие инициативы Госдума предлагала ввести дифференцированный НДФЛ с двух средних зарплат по России (150 тысяч рублей). Правительство приняло решение поднять эту планку до 200 тысяч рублей. Законопроект Законопроект по изменению налоговой системы внесен Минфином в правительство 28 мая. Рассмотрение намечено на четверг, 30 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России планируются налоговые изменения, которые предусматривают введение прогрессивной ставки НДФЛ, изменение налога на вклады, НДПИ и другие нововведения. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина. Главные изменения, которые коснутся россиян и бизнеса — в материале URA.RU. Изменение НДФЛ коснутся 2 млн россиян, для 97% россиян налог не вырастет. Более того, для семей с двумя и более детьми, имеющими доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, будет сделан кэшбек: в течение года они платят обычные 13%, а после они получают возврат в размере 7% и должны будут платить всего 6%, сообщил в пресс-службе Минфина РФ. В пресс-службе Минфина РФ пояснили, что при доходе до 200 тысяч рублей сохраняется ставка 13%. В случае дохода с 2,4 млн до 5 млн рублей, она становится 15%. От 5 млн до 20 млн рублей — 18%, а от 20 до 50 млн рублей — 20%. Ставка при доходе свыше 50 млн рублей составит 22%. «Действующая ставка для дивидендов сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей. Свыше — 15% без дальнейшей прогрессии», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль — тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. Дополнительные средства с налогов, по сообщению пресс-службы Минфина РФ, пойдут на финансирование нацпроектов. Речь о новых национальных проектах: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и других. «Налог на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%. Он пойдет на финансирование высокотехнологичных отраслей», — отметили в пресс-службе Минфина РФ. Налог на добавленную стоимость подвергаться изменениям не будет. Такое решение принято, чтобы не провоцировать роста инфляции. Ставка по налогу на добычу полезных ископаемых будет изменена. Ее поднимут до 5,5%. «Также ставки будут привязаны к уровню мировых цен с одновременной отменой курсовых пошлин», — заявили в пресс-службе Минфина РФ. В России будет изменена градация малого бизнеса. Сейчас малый бизнес считается, если годовой объем выручки составляет до 250 млн рублей. После изменений малый бизнес будет считаться с суммой до 60 млн годового объема выручки, пояснили в пресс-службе Минфина РФ. Корректировка затронет 96,8% от всех предпринимателей России. Кроме того, будет проведена налоговая амнистия: «все, кто дробил бизнес в 2022—2024 годах, могут прийти и заявить об этом. Могут заплатить налоги и спать спокойно», — добавили в пресс-службе Минфина РФ. Госдума предлагала ввести дифференцированный НДФЛ с двух средних зарплат по России (150 тысяч рублей). Правительство приняло решение поднять эту планку до 200 тысяч рублей. Законопроект по изменению налоговой системы внесен Минфином в правительство 28 мая. Рассмотрение намечено на четверг, 30 мая.