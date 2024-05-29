В вузе ХМАО объяснили, как абитуриентам получить скидку на обучение

Абитуриенты смогут заплатить на 20 тысяч рублей меньше за обучение в Сургутском государственном университете при условии набора на ЕГЭ более 165 баллов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в самом вузе.
«Для обучающихся первого курса бакалавриата и специалитета установлена скидка за обучение в размере 20 000 рублей при конкурсном балле свыше 165. Для обучающихся 2-го и последующих курсов стоимость обучения увеличена в пределах установленного уровня инфляции, который составил 4,5 %», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.
Так, например, стоимость обучения за год на первом курсе СурГУ по направлению «Экономика и управление» вместо 207 400 будет стоить 187 400 рублей, а по направлению «Физическая культура и спорт» — 205 600, вместо 225 600 рублей. Скидка распространяется только на программы очного обучения.
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