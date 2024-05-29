29 мая 2024

Прокурор ХМАО пролоббировал льготы для коммунального бизнеса после ЧП на сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за последние три года произошло более 200 коммунальных ЧП
В ХМАО за последние три года произошло более 200 коммунальных ЧП Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин неожиданно выступил в качестве лоббиста коммунального бизнеса. После двух сотен ЧП в сфере ЖКХ, которые произошли за последние три года и тысячи выявленных прокуратурой нарушений со стороны чиновников, он вышел с инициативой отменить налог на имущество для концессионеров, сообщила на заседании бюджетного комитета представитель надзорного ведомства Марьяна Королева.

«За последние три года на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения произошло более 200 инцидентов. Прокуроры выявили факты бездействия органов местного самоуправления в отношении 1137 объектов теплоснабжения и водоотведения. Учитывая неэффективность работы ряда муниципалитетов по эксплуатации и содержанию коммунальных сетей, прокуратурой округа предлагается освободить инвесторов от уплаты налога на имущество в течение трех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию», — отметила Королева.

Депутат Андрей Ковальский (представляет в думе ХМАО опорный город «Лукойла» Когалым) потребовал включить в список льготников и газовиков. Однако спикер заксобрания Борис Хохряков пояснил, что речь идет о внутригородском коммунальном хозяйстве, а не о крупных газопроводах.

Ковальский возмутился и продолжил настаивать, заявив, что газовики тоже участвуют в обеспечении городов теплом. Прокуратура поддержала его, и предложение пообещали рассмотреть, но позже. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении 30 мая 2024 года, вступить в силу он должен 1 января 2025 года.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин неожиданно выступил в качестве лоббиста коммунального бизнеса. После двух сотен ЧП в сфере ЖКХ, которые произошли за последние три года и тысячи выявленных прокуратурой нарушений со стороны чиновников, он вышел с инициативой отменить налог на имущество для концессионеров, сообщила на заседании бюджетного комитета представитель надзорного ведомства Марьяна Королева. «За последние три года на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения произошло более 200 инцидентов. Прокуроры выявили факты бездействия органов местного самоуправления в отношении 1137 объектов теплоснабжения и водоотведения. Учитывая неэффективность работы ряда муниципалитетов по эксплуатации и содержанию коммунальных сетей, прокуратурой округа предлагается освободить инвесторов от уплаты налога на имущество в течение трех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию», — отметила Королева. Депутат Андрей Ковальский (представляет в думе ХМАО опорный город «Лукойла» Когалым) потребовал включить в список льготников и газовиков. Однако спикер заксобрания Борис Хохряков пояснил, что речь идет о внутригородском коммунальном хозяйстве, а не о крупных газопроводах. Ковальский возмутился и продолжил настаивать, заявив, что газовики тоже участвуют в обеспечении городов теплом. Прокуратура поддержала его, и предложение пообещали рассмотреть, но позже. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении 30 мая 2024 года, вступить в силу он должен 1 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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