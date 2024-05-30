«Ведомости»: Иран закупил у РФ вертолеты на 20 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Техника будет поставлена в ближайшие три–четыре года
Техника будет поставлена в ближайшие три–четыре года Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Во время своего последнего визита в Россию погибший в катастрофе президент Ирана Эбрахим Раиси обсудил с Москвой закупку поисково-спасательных и пожарных вертолетов. Сумма контракта — порядка 20 млрд рублей. По словам главы организации по спасению и оказанию чрезвычайной помощи иранского Общества Красного Полумесяца Бабака Махмуди, речь идет о поставке 15 машин.

«В начале этого года (1403 иранский год начался 20 марта — прим. URA.RU) было подписано соглашение о закупке 12 поисково-спасательных вертолетов и еще трех пожарных. Начало поставок ожидается в этом году, все машины должны быть поставлены в ближайшие 3–4 года», — Бабака Махмуди цитируют «Ведомости».

Источник в авиапромышленности РФ подтвердил изданию информацию о контракте. По его словам, речь идет о технике на платформе Ми-8/17/171. Собеседник добавил, что цена закупки составила примерно 20 млрд рублей.

Визит Раиси в Москву состоялся в декабре прошлого года. Вертолет с иранским лидером потерпел крушение 19 мая, никто из присутствующих на борту не выжил. Делегация, сопровождавшая президента, находилась в вертолетах российского производства, поэтому полет прошел гладко. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время своего последнего визита в Россию погибший в катастрофе президент Ирана Эбрахим Раиси обсудил с Москвой закупку поисково-спасательных и пожарных вертолетов. Сумма контракта — порядка 20 млрд рублей. По словам главы организации по спасению и оказанию чрезвычайной помощи иранского Общества Красного Полумесяца Бабака Махмуди, речь идет о поставке 15 машин. «В начале этого года (1403 иранский год начался 20 марта — прим. URA.RU) было подписано соглашение о закупке 12 поисково-спасательных вертолетов и еще трех пожарных. Начало поставок ожидается в этом году, все машины должны быть поставлены в ближайшие 3–4 года», — Бабака Махмуди цитируют «Ведомости». Источник в авиапромышленности РФ подтвердил изданию информацию о контракте. По его словам, речь идет о технике на платформе Ми-8/17/171. Собеседник добавил, что цена закупки составила примерно 20 млрд рублей. Визит Раиси в Москву состоялся в декабре прошлого года. Вертолет с иранским лидером потерпел крушение 19 мая, никто из присутствующих на борту не выжил. Делегация, сопровождавшая президента, находилась в вертолетах российского производства, поэтому полет прошел гладко. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...