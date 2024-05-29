Власти Перми изъяли тираж путеводителя с ошибками

Путеводитель для туристов будет переиздан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Путеводитель по Перми, в котором внимательные горожане обнаружили ошибки, изъят. Он будет переиздан за счет компании-подрядчика. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«Туристический путеводитель „Прогулки по Перми“ будет переиздан за счет подрядчика, который в числе работ проводил корректуру и редактуру текста. На данный момент его тираж изъят из распространения», — завили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, который распространил буклет.

Что касается путеводителя «Туристическая карта Перми нового столетия», который также выпустили с ошибками, сейчас он не распространяется, сообщили в мэрии в ответ на запрос URA.RU. Вопросы агентства о тираже, его стоимости и названии компании-производителя в администрации города проигнорировали.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми выпустила для туристов два буклета-путеводителя. Оба издания изобилуют как лексическими, так и географическими ошибками.