В Москве вспыхнул огромный пожар, который тушит авиация. Фотогалерея

В Москве разгорелся крупный пожар
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На востоке Москвы разгорелся крупный пожар в производственно-складском здании Фото:

В Москве на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» разгорелся крупный пожар, его площадь достигла 4000 квадратных метров.

Информации о пострадавших на данный момент нет. В ликвидации задействованы вертолеты Ка-32 и Ми-26, а также 40 единиц техники и более 120 человек. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU.

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В Москве на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» разгорелся крупный пожар, его площадь достигла 4000 квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент нет. В ликвидации задействованы вертолеты Ка-32 и Ми-26, а также 40 единиц техники и более 120 человек. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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