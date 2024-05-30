На востоке Москвы разгорелся крупный пожар в производственно-складском здании
В Москве на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» разгорелся крупный пожар, его площадь достигла 4000 квадратных метров.
Информации о пострадавших на данный момент нет. В ликвидации задействованы вертолеты Ка-32 и Ми-26, а также 40 единиц техники и более 120 человек. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU.
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