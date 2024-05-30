В Москве вспыхнул огромный пожар, который тушит авиация. Фотогалерея

В Москве разгорелся крупный пожар

30 мая 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

На востоке Москвы разгорелся крупный пожар в производственно-складском здании Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/https://t.me/moscowproc/4626 В Москве на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» разгорелся крупный пожар, его площадь достигла 4000 квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент нет. В ликвидации задействованы вертолеты Ка-32 и Ми-26, а также 40 единиц техники и более 120 человек. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» разгорелся крупный пожар, его площадь достигла 4000 квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент нет. В ликвидации задействованы вертолеты Ка-32 и Ми-26, а также 40 единиц техники и более 120 человек. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU.