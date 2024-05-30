Марочко: бойцы ВСУ под Харьковом сходят с ума из-за наркотиков и алкоголя

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В подразделениях ВСУ растут случаи алкоголизма и наркомании, рассказал Андрей Марочко
В подразделениях ВСУ растут случаи алкоголизма и наркомании, рассказал Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рядах ВСУ в Харьковской области растут небоевые потери, связанные с психическими расстройствами, употреблением алкоголя и наркотиков. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В Харьковской области у противника фиксируется увеличение количества небоевых потерь», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ.

По словам Марочко, для устранения этой проблемы командование распорядилось проводить психологические работы. При этом в указаниях ничего не говорится о борьбе с алкоголизмом и наркоманией, заключил он. 

Ранее военным фельдшерам в украинской армии разрешили использовать наркотики и прекурсоры для оказания помощи солдатам на поле боя. Таким образом, медики имеют право оказывать раненым бойцам ВСУ помощь с использованием наркотических веществ на этапе до госпитализации, передает Life

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В рядах ВСУ в Харьковской области растут небоевые потери, связанные с психическими расстройствами, употреблением алкоголя и наркотиков. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В Харьковской области у противника фиксируется увеличение количества небоевых потерь», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ. По словам Марочко, для устранения этой проблемы командование распорядилось проводить психологические работы. При этом в указаниях ничего не говорится о борьбе с алкоголизмом и наркоманией, заключил он.  Ранее военным фельдшерам в украинской армии разрешили использовать наркотики и прекурсоры для оказания помощи солдатам на поле боя. Таким образом, медики имеют право оказывать раненым бойцам ВСУ помощь с использованием наркотических веществ на этапе до госпитализации, передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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