Марочко: бойцы ВСУ под Харьковом сходят с ума из-за наркотиков и алкоголя

В рядах ВСУ в Харьковской области растут небоевые потери, связанные с психическими расстройствами, употреблением алкоголя и наркотиков. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В Харьковской области у противника фиксируется увеличение количества небоевых потерь», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ.
По словам Марочко, для устранения этой проблемы командование распорядилось проводить психологические работы. При этом в указаниях ничего не говорится о борьбе с алкоголизмом и наркоманией, заключил он.
Ранее военным фельдшерам в украинской армии разрешили использовать наркотики и прекурсоры для оказания помощи солдатам на поле боя. Таким образом, медики имеют право оказывать раненым бойцам ВСУ помощь с использованием наркотических веществ на этапе до госпитализации, передает Life.
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