Военные следователи нашли десятки мигрантов-уклонистов. Видео

Следователи нашли и поставили на воинский учет 90 мигрантов-уклонистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, торговый центр, мигранты, рейд, силовик, нелегалы
За один месяц военные следователи проверили более 350 мигрантов Фото:

В мае 2024 года военные следователи СК РФ нашли и поставили на воинский учет 90 мигрантов-уклонистов по всей России. Об этом URA.RU сообщили в военном следственном управлении ведомства по РВСН.

«По итогам <…> проверки на воинский учет поставлено 90 граждан, призваны на военную службу три гражданина. Заключили контракт с МО РФ четыре гражданина», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Всего в ходе поиска уклонистов военные следователи проверили более 350 мигрантов. У части из них нашли нарушения миграционного и воинского учета.

Как уточнили агентству в управлении СК, более 10 человек привлекли к административной ответственности и выдворили из России. Причиной тому стало отсутствие у них документов, подтверждающих право на нахождение в стране. «Военные следователи СК России продолжают активную работу по выявлению уклонистов от воинской службы среди мигрантов», — добавили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мае 2024 года военные следователи СК РФ нашли и поставили на воинский учет 90 мигрантов-уклонистов по всей России. Об этом URA.RU сообщили в военном следственном управлении ведомства по РВСН. «По итогам <…> проверки на воинский учет поставлено 90 граждан, призваны на военную службу три гражданина. Заключили контракт с МО РФ четыре гражданина», — сообщили URA.RU в ведомстве. Всего в ходе поиска уклонистов военные следователи проверили более 350 мигрантов. У части из них нашли нарушения миграционного и воинского учета. Как уточнили агентству в управлении СК, более 10 человек привлекли к административной ответственности и выдворили из России. Причиной тому стало отсутствие у них документов, подтверждающих право на нахождение в стране. «Военные следователи СК России продолжают активную работу по выявлению уклонистов от воинской службы среди мигрантов», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...