В мае 2024 года военные следователи СК РФ нашли и поставили на воинский учет 90 мигрантов-уклонистов по всей России. Об этом URA.RU сообщили в военном следственном управлении ведомства по РВСН.
«По итогам <…> проверки на воинский учет поставлено 90 граждан, призваны на военную службу три гражданина. Заключили контракт с МО РФ четыре гражданина», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Всего в ходе поиска уклонистов военные следователи проверили более 350 мигрантов. У части из них нашли нарушения миграционного и воинского учета.
Как уточнили агентству в управлении СК, более 10 человек привлекли к административной ответственности и выдворили из России. Причиной тому стало отсутствие у них документов, подтверждающих право на нахождение в стране. «Военные следователи СК России продолжают активную работу по выявлению уклонистов от воинской службы среди мигрантов», — добавили в ведомстве.
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